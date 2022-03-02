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    «Быки» уверенно пройдут в полуфинал

    «Ганновер» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок Германии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Лейпциг»
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    Кристофер Нкунку
    «Ганновер» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:30 мск. «Ганновер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Ганновер»

    «Ганновер» находится на 12 месте во втором по рангу немецком дивизионе. Так что никаких иллюзий на повышение в классе у команды нет.

    А вот зона вылета поближе — всего шести очках. Да и с атакой у команды не все ладно: забито всего 23 мяча в 24 матчах.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — РБ Лейпциг

  • 1
  • 7.20
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Ганновер» добыл викторию. Дома был обыгран «Хольштайн» из Киля (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    С «РБ Лейпциг» команда традиционно играет неудачно. Все четыре очных встречи «Ганновер» проиграл.

    «РБ Лейпциг»

    На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 4 место в Бундеслиге. Команда борется за зону Лиги чемпионов, и пока успешно.

    «РБ Лейпциг» неплохо выглядит в атаке. 50 забитых мячей в 24 матчах говорят о довольно неплохом уровне результативности.

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    • В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» победил. Причем виктория над «Бохум» оказалась минимальной.

    В последних матчах «быки» смотрятся монолитно. Подтверждением тому является действующая серия из трех побед к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.43, на ничью за 5.15, а на «РБ Ганновер» — за 7.40.

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    «Ганновер» всегда проигрывает «быкам».

    «РБ Лейпциг» в последних матчах смотрится весьма выгодно.

    Гости явно смотрятся сильнее, и наверняка выиграют уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «РБ Лейпциг» -1.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Ганновер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» уверенно пройдут в полуфинал
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