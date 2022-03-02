«Ганновер»
«Ганновер» находится на 12 месте во втором по рангу немецком дивизионе. Так что никаких иллюзий на повышение в классе у команды нет.
А вот зона вылета поближе — всего шести очках. Да и с атакой у команды не все ладно: забито всего 23 мяча в 24 матчах.
Коэффициенты матча Ганновер-96 — РБ Лейпциг
В предыдущем туре чемпионата «Ганновер» добыл викторию. Дома был обыгран «Хольштайн» из Киля (2:0).
С «РБ Лейпциг» команда традиционно играет неудачно. Все четыре очных встречи «Ганновер» проиграл.
«РБ Лейпциг»
На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 4 место в Бундеслиге. Команда борется за зону Лиги чемпионов, и пока успешно.
«РБ Лейпциг» неплохо выглядит в атаке. 50 забитых мячей в 24 матчах говорят о довольно неплохом уровне результативности.
В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» победил. Причем виктория над «Бохум» оказалась минимальной.
В последних матчах «быки» смотрятся монолитно. Подтверждением тому является действующая серия из трех побед к ряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.43, на ничью за 5.15, а на «РБ Ганновер» — за 7.40.
«Ганновер»
«РБ Лейпциг» в последних матчах смотрится весьма выгодно.
Гости явно смотрятся сильнее, и наверняка выиграют уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «РБ Лейпциг» -1.5 с коэффициентом 2.12.