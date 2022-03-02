«Ганновер» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 20:30 мск. «Ганновер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер»

«Ганновер» находится на 12 месте во втором по рангу немецком дивизионе. Так что никаких иллюзий на повышение в классе у команды нет.

А вот зона вылета поближе — всего шести очках. Да и с атакой у команды не все ладно: забито всего 23 мяча в 24 матчах.

Коэффициенты матча Ганновер-96 — РБ Лейпциг 1 7.20 X 5.10 2 1.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Ганновер» добыл викторию. Дома был обыгран «Хольштайн» из Киля (2:0).

Все прогнозы на футбол

С «РБ Лейпциг» команда традиционно играет неудачно. Все четыре очных встречи «Ганновер» проиграл.

«РБ Лейпциг»

На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 4 место в Бундеслиге. Команда борется за зону Лиги чемпионов, и пока успешно.

«РБ Лейпциг» неплохо выглядит в атаке. 50 забитых мячей в 24 матчах говорят о довольно неплохом уровне результативности.

В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» победил. Причем виктория над «Бохум» оказалась минимальной.

В последних матчах «быки» смотрятся монолитно. Подтверждением тому является действующая серия из трех побед к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.43, на ничью за 5.15, а на «РБ Ганновер» — за 7.40.

«Ганновер» всегда проигрывает «быкам» .

«РБ Лейпциг» в последних матчах смотрится весьма выгодно.

Гости явно смотрятся сильнее, и наверняка выиграют уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора «РБ Лейпциг» -1.5 с коэффициентом 2.12.