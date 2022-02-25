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    «Саутгемптон» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Англии, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Норвич»
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    Теэму Пукки
    В 27-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле сразится с «Норвичем». Поединок пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Саутгемптон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Февраля 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 23:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» по ходу текущего сезона выступает скромно, и не на что серьезное уже не претендует. Команда в турнирной таблице английской Премьер-лиги идет только на десятой позиции.

    За последние два месяца «святые» в чемпионате проиграли всего одну встречу, но в то же время и побеждал коллектив только четырежды, еще четыре раза он расписал мировые.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Норвич Сити

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
    •

    В прошлом туре команда в родных стенах переиграла «Эвертон» со счетом 2:0, а игровым днем ранее на выезде поделила очки с «Манчестером Юнайтед», сыграв 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Саутгемптон» в этом чемпионате выступает очень миролюбиво, расписав семь ничьих за 12 игр, четыре раза еще клуб побеждал и потерпел одно фиаско.

    «Норвич»

    «Норвичу» же предстоит отстаивать свое место в элите. На текущий момент он находится на последней строке в турнирке, проигрывая пять пунктов безопасной позиции.

    Свои два последние поединка в чемпионате «канарейки» проиграли, но среди их соперников были гранды английского футбола — «Ман Сити» и «Ливерпуль». «Горожанам» они дома уступили 0:4, а от «красных» потерпели гостевое фиаско — 1:3.

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    • Перед этим же команда имела 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогли добиться двух выигрышей, одолев на своем поле 2:1 «Эвертон» и 3:0 на выезде «Уотфорд».

    В 12 выездных встреч текущего чемпионата «Норвич» проиграл в восьми из них, еще дважды он добивался викторий и столько же раз делил очки со своими оппонентами.

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    В первом круге выиграл «Норвич» 2:1, а до этого трижды подряд побеждали «святые».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» — 1.58, победа «Норвича» — 6.00, ничья — 4.38.

    Хотя «Норвич» и замыкает турнирку, но он забил хотя бы гол в последних четырех из пяти игр, «святые» же дома зачастую огорчают соперников. В общем здесь напрашивается ставка на обмен голами.

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    «Саутгемптон» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. Ожидаем обмена результативными действиями
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