В 27-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле сразится с «Норвичем». Поединок пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Саутгемптон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» по ходу текущего сезона выступает скромно, и не на что серьезное уже не претендует. Команда в турнирной таблице английской Премьер-лиги идет только на десятой позиции.

За последние два месяца «святые» в чемпионате проиграли всего одну встречу, но в то же время и побеждал коллектив только четырежды, еще четыре раза он расписал мировые.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Норвич Сити 1 1.55 X 4.20 2 5.90 Ставка

В прошлом туре команда в родных стенах переиграла «Эвертон» со счетом 2:0, а игровым днем ранее на выезде поделила очки с «Манчестером Юнайтед», сыграв 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Саутгемптон» в этом чемпионате выступает очень миролюбиво, расписав семь ничьих за 12 игр, четыре раза еще клуб побеждал и потерпел одно фиаско.

«Норвич»

«Норвичу» же предстоит отстаивать свое место в элите. На текущий момент он находится на последней строке в турнирке, проигрывая пять пунктов безопасной позиции.

Свои два последние поединка в чемпионате «канарейки» проиграли, но среди их соперников были гранды английского футбола — «Ман Сити» и «Ливерпуль». «Горожанам» они дома уступили 0:4, а от «красных» потерпели гостевое фиаско — 1:3.

Перед этим же команда имела 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогли добиться двух выигрышей, одолев на своем поле 2:1 «Эвертон» и 3:0 на выезде «Уотфорд».

В 12 выездных встреч текущего чемпионата «Норвич» проиграл в восьми из них, еще дважды он добивался викторий и столько же раз делил очки со своими оппонентами.

В первом круге выиграл «Норвич» 2:1, а до этого трижды подряд побеждали «святые».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» — 1.58, победа «Норвича» — 6.00, ничья — 4.38.

Хотя «Норвич» и замыкает турнирку, но он забил хотя бы гол в последних четырех из пяти игр, «святые» же дома зачастую огорчают соперников. В общем здесь напрашивается ставка на обмен голами.