Красный Манчестер может спать спокойно. «Манкунианцы» обыграли «Лидс» в голевом поединке

«Манчестер Юнайтед» снова одержал победу, правда на этот раз без валидола не обошлось. Команда Ральфа Рангника умудрилась потерять фору в 2 гола, однако в концовке все сошлось в ее пользу. Подробнее в нашем обзоре.

Ход матча

5' Первый опасный момент создает «Лидс». Матеуш Клих делает классный заброс налево в штрафную откуда в касание бьет Джек Харрисон. Рядом со штангой мяч идет.

10' Поль Погба оказался с мячом справа, но удар оказался для вратаря хозяев простым.

12' Скотт Мактомини по регбийному влетел в Робина Коха. Второму пришлось зашивать рану на голове и накладывать повязку.

20' МЮ пока не видно, «Лидс» делает больше попыток.

22' Начался ливень, а градус игры продолжает расти. Адам Форшоу вышел на ударную позицию в штрафной МЮ и пробил. Давид Де Хеа сделал сэйв.

27' Погба показал, за что его ценят. Пройдя по лицевой линии с мячом, француз прострелил во вратарскую, откуда впритык Криштиану Роналду не смог переиграть вратаря. Мяч отбит.

34' МЮ открывает счет. И внимание! После углового. Это первый гол команды в сезоне с корнера. Люк Шоу сделал хороший навес, а Харри Магуайр выиграл борьбу у Диего Льоренте и ударом головой поразил цель.

39' неудачная попытка удара от Джейдона Санчо.

45+3' Матеуш Клих обработал передачу, но пробил выше.

45+6' МЮ уходит в отрыв. Линделеф и Санчо создали комбинацию на правом фланге. Британец подал на 11 метров, откуда Бруну Фернандеш ударом головой удвоил преимущество.

HALF-TIME Leeds 0-2 Man Utd

Harry Maguire and Bruno Fernandes score headers to give Man Utd a two goal lead at half-time#LEEMUN pic.twitter.com/LTlk6141Yw — Premier League (@premierleague) February 20, 2022

48' Санчо вышел на ударную позицию, но удар оказался неопасным для вратаря.

50' Роналду вышел один на один с вратарем, но не смог его переиграть. Да и офсайд был зафиксирован.

53' Родриго обхитрил всех. Игрок прошел по левому флангу и явно хотел сделать навес. Но каким-то образом он срезал мяч в дальний угол ворот Де Хеа, забросив ему за шиворот.

54' МЮ такой МЮ. За минут команда Рангника растеряла преимущество. Гости обрезались возле своей штрафной. «Лидс» быстро развил атаку, с левого фланга последовал прострел, а на дальней штанге Рафинья в подкате заталкивает мяч в сетку ворот.

58' Сначала арбитр сомневался и начался просмотр VAR, однако Пол Тирни все же указал на центр поля. Изучали момент с возможным нарушением правил во время отбора мяча.

66' Роналду тонко сыграл на Санчо, который с левого угла штрафной опасно бил по воротам. Но не попал.

67' Роковые замены Ральфа Рангника. Лингард и Погба уходят, Фред и Эланга выходят.

70' Фред здорово подключился слева, создав ширину, прошел по краю штрафной и поразил ближнюю девятку ворот. 3:2 ведет МЮ.

75' Клих оказался на линии штрафной, убрал защитника и пробил низом. Де Хеа забрал мяч.

83' Клих нанес дальний удар подъемом стопы, Де Хеа пришлось тащить мяч из-под перекладины.

85' Рафаэль Варан меняет Криштиану Роналду. Тот вроде бы уже не нервничает

88' Фернандеш здорово развернулся после приема мяча и вывел на ударную позицию Эланга. Молодой игрок гостей в касание пробил между ног вратарю и мяч в сетке.

90+2' Куда же без разборок. Фирпо сделал жесткий подкат сопернику, после чего началась небольшая потасовка. Ральф Рангник пришел успокаивать своих игроков.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Манчестер Юнайтед 2:4 Голы: 0:1 Гарри Магуайр (34'), 0:2 Бруну Фернандеш (45 + 5'), 1:2 Родриго (53'), 2:3 Фред (70'), 2:4 Anthony Elanga (88') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте (Джо Джелхардт, 46'), Паскаль Стрёйк, Стюарт Даллас, Робин Кох (Хуниор Фирпо, 31'), Даниэль Джеймс, Адам Форшоу, Матеуш Клих, Джек Харрисон (Рафаэл Диас, 46'), Родриго Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Рафаэль Варан, 85'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард (Anthony Elanga, 67'), Поль Погба (Фред, 67'), Скотт МакТоминай, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Рафаэл Диас (54'), Паскаль Стрёйк (61'), Люк Эйлинг (68'), Адам Форшоу (76'), Скотт МакТоминай (77'), Рафаэл Диас (81'), Хуниор Фирпо (90 + 2'), Матеуш Клих (90 + 5')

90+6' Больше ничего такого интересного не случилось. Арбитр дал финальный свисток и зафиксировал вторую победу МЮ подряд.

A 6️⃣ goal thriller at a rain soaked Elland Road ends with @ManUtd taking all three points 🔥#LEEMUN pic.twitter.com/80JGoVF4b5 — Premier League (@premierleague) February 20, 2022

Турнирная таблица и следующие матчи

После этой игры МЮ набрал 46 очков и оторвался от «Вест Хэма» с «Арсеналом» на 4 пункта, тем самым закрепившись на 4 строчке.

Следующий матч команда Рангника проведет 26 февраля на «Олд Траффорд» против «Уотфорда».

«Лидс» терпит очередное поражение. У него 23 очка и 15 строчка. Зона вылета ниже на 5 пунктов.

23 февраля «павлины» сыграют на выезде с «Ливерпулем».

Прямая речь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр

— Нам нужно было лучше начать второй тайм, никаких сомнений. Соперник переигрывал нас. С первым голом им, конечно, повезло, но они смогли вернуться в игру, а затем забили второй мяч. Нам пришлось отвечать, действуя в едином ключе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник

— Первый тайм был очень хорош, мы контролировали игру. Мы могли вести в счете 3:0 или 4:0.

За две минуты все изменилось. С первым голом «Лидсу» немного повезло. После того, как счет стал 2:2, следующие пять минут были для нас очень тяжелыми и напряженными. Но мы проявили зрелость. Я не уверен, что такое было бы возможно 2 месяца назад, но сегодня случилось. Мы заслужили победу