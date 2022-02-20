Красный Манчестер может спать спокойно. «Манкунианцы» обыграли «Лидс» в голевом поединке

Ход матча
5' Первый опасный момент создает «Лидс». Матеуш Клих делает классный заброс налево в штрафную откуда в касание бьет Джек Харрисон. Рядом со штангой мяч идет.
10' Поль Погба оказался с мячом справа, но удар оказался для вратаря хозяев простым.
12' Скотт Мактомини по регбийному влетел в Робина Коха. Второму пришлось зашивать рану на голове и накладывать повязку.
20' МЮ пока не видно, «Лидс» делает больше попыток.
22' Начался ливень, а градус игры продолжает расти. Адам Форшоу вышел на ударную позицию в штрафной МЮ и пробил. Давид Де Хеа сделал сэйв.
27' Погба показал, за что его ценят. Пройдя по лицевой линии с мячом, француз прострелил во вратарскую, откуда впритык Криштиану Роналду не смог переиграть вратаря. Мяч отбит.
34' МЮ открывает счет. И внимание! После углового. Это первый гол команды в сезоне с корнера. Люк Шоу сделал хороший навес, а Харри Магуайр выиграл борьбу у Диего Льоренте и ударом головой поразил цель.
𝐁𝐈𝐆 headers.— Manchester United (@ManUtd) February 20, 2022
𝐁𝐈𝐆 first-half performance.
Let's finish the job in the next 45, lads! #MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/OngRPHDdkN
39' неудачная попытка удара от Джейдона Санчо.
45+3' Матеуш Клих обработал передачу, но пробил выше.
45+6' МЮ уходит в отрыв. Линделеф и Санчо создали комбинацию на правом фланге. Британец подал на 11 метров, откуда Бруну Фернандеш ударом головой удвоил преимущество.
HALF-TIME Leeds 0-2 Man Utd— Premier League (@premierleague) February 20, 2022
Harry Maguire and Bruno Fernandes score headers to give Man Utd a two goal lead at half-time#LEEMUN pic.twitter.com/LTlk6141Yw
48' Санчо вышел на ударную позицию, но удар оказался неопасным для вратаря.
50' Роналду вышел один на один с вратарем, но не смог его переиграть. Да и офсайд был зафиксирован.
53' Родриго обхитрил всех. Игрок прошел по левому флангу и явно хотел сделать навес. Но каким-то образом он срезал мяч в дальний угол ворот Де Хеа, забросив ему за шиворот.
54' МЮ такой МЮ. За минут команда Рангника растеряла преимущество. Гости обрезались возле своей штрафной. «Лидс» быстро развил атаку, с левого фланга последовал прострел, а на дальней штанге Рафинья в подкате заталкивает мяч в сетку ворот.
Making a splash off the bench 💦#LEEMUN | @LUFC pic.twitter.com/LoZdonGqW4— Premier League (@premierleague) February 20, 2022
58' Сначала арбитр сомневался и начался просмотр VAR, однако Пол Тирни все же указал на центр поля. Изучали момент с возможным нарушением правил во время отбора мяча.
66' Роналду тонко сыграл на Санчо, который с левого угла штрафной опасно бил по воротам. Но не попал.
67' Роковые замены Ральфа Рангника. Лингард и Погба уходят, Фред и Эланга выходят.
70' Фред здорово подключился слева, создав ширину, прошел по краю штрафной и поразил ближнюю девятку ворот. 3:2 ведет МЮ.
Off the bench ⏩ On the scoresheet.— Manchester United (@ManUtd) February 20, 2022
We're buzzing for you, @Fred08Oficial! 🙌#MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/1x5H48Q6bx
75' Клих оказался на линии штрафной, убрал защитника и пробил низом. Де Хеа забрал мяч.
83' Клих нанес дальний удар подъемом стопы, Де Хеа пришлось тащить мяч из-под перекладины.
85' Рафаэль Варан меняет Криштиану Роналду. Тот вроде бы уже не нервничает
88' Фернандеш здорово развернулся после приема мяча и вывел на ударную позицию Эланга. Молодой игрок гостей в касание пробил между ног вратарю и мяч в сетке.
90+2' Куда же без разборок. Фирпо сделал жесткий подкат сопернику, после чего началась небольшая потасовка. Ральф Рангник пришел успокаивать своих игроков.
90+6' Больше ничего такого интересного не случилось. Арбитр дал финальный свисток и зафиксировал вторую победу МЮ подряд.
A 6️⃣ goal thriller at a rain soaked Elland Road ends with @ManUtd taking all three points 🔥#LEEMUN pic.twitter.com/80JGoVF4b5— Premier League (@premierleague) February 20, 2022
Турнирная таблица и следующие матчи
После этой игры МЮ набрал 46 очков и оторвался от «Вест Хэма» с «Арсеналом» на 4 пункта, тем самым закрепившись на 4 строчке.
Следующий матч команда Рангника проведет 26 февраля на «Олд Траффорд» против «Уотфорда».
«Лидс» терпит очередное поражение. У него 23 очка и 15 строчка. Зона вылета ниже на 5 пунктов.
23 февраля «павлины» сыграют на выезде с «Ливерпулем».
Прямая речь
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр
— Нам нужно было лучше начать второй тайм, никаких сомнений. Соперник переигрывал нас. С первым голом им, конечно, повезло, но они смогли вернуться в игру, а затем забили второй мяч. Нам пришлось отвечать, действуя в едином ключе.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник
— Первый тайм был очень хорош, мы контролировали игру. Мы могли вести в счете 3:0 или 4:0.
За две минуты все изменилось. С первым голом «Лидсу» немного повезло. После того, как счет стал 2:2, следующие пять минут были для нас очень тяжелыми и напряженными. Но мы проявили зрелость. Я не уверен, что такое было бы возможно 2 месяца назад, но сегодня случилось. Мы заслужили победу