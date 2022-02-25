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    Команды обменяются голами в этом матче

    «Леванте» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 25 февраля 2022 года

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    Хорхе де Фрутос
    «Леванте» на своём поле сыграет против «Эльче» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 25 февраля, начало — 23:00 (мск). «Леванте» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Февраля 2022 года
    Леванте
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    •  Леванте 23:00 Эльче Эльче
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    «Леванте»

    «Лягушки» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 15 очков за 25 матчей. Команда уже вряд ли сможет выбраться из зоны вылета, но в последних турах показала хорошие результаты.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Леванте» всего 2 раза смог одержать победу над своими соперниками, 1 раз сыграл вничью и 7 раз без шансов уступил своим оппонентам.

    Коэффициенты матча Леванте — Эльче

  • 1
  • 1.98
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    «Лягушки» в 2-х предыдущих матчах заработали 4 балла. Это практически третья часть от тех очков, которые команда набрала в предыдущих 23-х играх. Сначала команда на выезде неожиданно для всех обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 0:1, а после этого так же в гостях не смогла определить сильнейшего с «Сельтой» — 1:1.

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    У подопечных Алессио Лиски в этом сезоне имеются как проблемы в обороне, так и в атаке. Команда забила всего лишь 25 мячей, а вот пропустила — 51.

    «Эльче»

    «Бело-зелёные» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 29 очков за 25 туров чемпионата. От расположившейся выше «Валенсии» команда отстаёт всего на 1 балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Эльче» 3 раза терпел поражения от своих соперников, 2 раза довольствовался ничейным результатам и 5 раз радовал своих болельщиков победами.

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    • В чемпионате Испании в последних 7-ми турах «бело-зелёные» проиграли лишь один раз в выездном матче с «Севильей» со счётом 2:0. А в последнем туре Примеры команда на домашнем стадионе принимала «Райо Вальекано» и смогла одержать победу — 2:1.

    В первом круге «Эльче» и «Леванте» не сумели определить победителя. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Эльче» — за 3.88.

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    Прогноз — «Леванте» показал в прошлых турах то, что на данном этапе сезона пребывает в хорошей форме, а при поддержке своих трибун у «левантийцев» будет дополнительная мотивация, и они пойдут вперед.

    Их цель — не остаться без очков.«Эльче» сейчас тоже в хорошей форме, и наверняка «зелено-белые» постараются победить. Поэтому команды обменяются голами в этом поединке, а победит сильнейший.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.95.

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    «Леванте» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами в этом матче
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