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    «Суонси» снова неудачно сыграет с «Борнмутом»?

    «Суонси» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, чемпионат Англии, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Борнмут»
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    «Борнмут»
    22 февраля в рамках 34-го тура первого английского дивизиона «Суонси» на своем поле сыграет против «Борнмута». Начало — в 22:45 по мск. «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Суонси»

    «Суонси» в этом сезоне не грозит ни вылет, ни повышение в классе. Коллектив засел на 17 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, и в лучшем случае может подняться на пару строк выше.

    На выходных «лебеди» провели провальную игры против «Шеффилд Юнайтед», проиграв ее на выезде со счетом 0:4, что стало для них третьей неудачей за последний пять встреч первенства.

    Коэффициенты матча Суонси — Борнмут

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В целом же валлийский клуб за последние четыре игры чемпионата чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. В своей последней встрече в родных стенах он одолел «Бристоль Сити» 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем сезоне «Суонси» неплохо выступает на своей территории, выиграв семь матчей из 15 при четырех мировых исходах и таком же количестве фиаско.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа занимает второе место. Лидеру он проигрывает шесть баллов, а от третьей строки оторвался на четыре пункта, имея еще две встречи в запасе.

    После двух поражений подряд в середине января от «Лутона» 2:3 в гостях и от «Халла» 0:1 на своем поле, затем «вишни» не знают горечи поражений в рамках чемпионата, выиграв последующие три игры.

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    • В этот удачный для себя период коллектив в родных стенах справился с «Бирмингемом» 3:1, а также на выезде переиграл 1:0 «Барнсли» и 2:1 «Блэкпул». На выходных не состоялась игра с «Ноттингемом» из-за ковида.

    Вне родных стен «Борнмут» в текущем розыгрыше Чемпионшипа проиграл только три игры из 16, девять раз еще он победил и четыре матча свел вничью.

    «Суонси» смог выиграть у «Борнмута» только раз за последние 12 очных встреч, в восьми матчах победили «вишни» дважды была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Суонси» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.42.

    Хотя валлийцы дома и играют весьма неплохо, но с «вишнями» у них проблемы на любых полях. В общем, прогнозируем в этой игре викторию гостей, которые выглядят сейчас просто мощнее.

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    «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Суонси» снова неудачно сыграет с «Борнмутом»?
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