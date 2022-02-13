«Леванте» и «Бетис» встретятся в матче 24 тура испанской Примеры. Встреча пройдет на «Сьюдад де Валенсия» 13 февраля. Начало а 18:15 мск. «Леванте» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Лягушки» находятся на дне турнирной таблицы Примеры с 11 очками на счету и всего лишь одной победой за 22 тура чемпионата Испании. Команда проиграла больше половины встреч сезона, но это и не удивительно при худшем показателе пропущенных голов (46).

Единственную победу в этом сезоне «Леванте» одержал 8 января, когда обыграл на своем поле «Мальорку» со счетом 2:0. Это был единственный из четырех последних матчей команды, в которых она отличилась забитыми голами.

В других трех играх у хозяев были сухие фиаско. Они проиграли «Вильярреалу» (0:5), «Кадису» (0:2) и «Хетафе» (0:3).

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В составе валенсийцев травмированы защитники Шкодран Мустафи и Серхио Постиго.

«Бетис»

«Бетикос» находятся в тройке лидеров чемпионата, имея 40 очков на счету. Достать до «Севильи» очень тяжело, она в 10 баллах. Острее у гостей стоит вопрос сохранения текущего положения, так как «Барса» располагается в двух очках.

6 февраля «Бетис» проиграл дома «Вильярреалу» (0:2). Этот результат прервал неплохую серию команды из двух побед, в рамках которой она разгромила «Эспаньол» (4:1) и «Алавес» (4:0).

«Бетис» также отличился выходом в финал Кубка Испании благодаря победе над «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Раундом ранее «гелиополиты» разгромили «Реал Сосьедад» 4:0.

Не сыграют у «Бетиса» Хоакин, Виктор Камараса, Серхио Каналес и Мартин Монтойя.

Прогноз и ставка

Гости выступают в роли фаворитов. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.14. На победу «Леванте» букмекеры дают 3.40. Ничья оценена котировкой 3.70.

У «Бетиса» неплохая победная серия в очных матчах с «Леванте». Подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли две встречи подряд — 2:0 и 3:1.

С учетом Кубка Испании и Примеры «бело-зеленые» набрали приличное количество побед в период января-февраля. «Леванте» редко разживается очками и в поединке с таким соперником вряд ли сможет что-то сделать. Ставка — победа «Бетиса» за 2.14.