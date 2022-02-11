В рамках 27-го тура испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Поединок пройдет 11 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в этом сезоне разочаровывает своих болельщиков, ведя борьбу за выживание. Сейчас он с 30 очками идет 16-м, опережая зону вылета на пять баллов.

Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. Затем он проиграл только раз за десять игровых дней.

Коэффициенты матча Леганес — Сарагоса 1 2.20 X 3.15 2 3.60 Ставка

За последние же пять матчей первенства «огурцы» одержали лишь одну викторию, одолев на своей территории аутсайдера «Алькоркон» 1:0 в позапрошлом туре. Еще три раза они проиграли и раз расписали мировую — на выезде с «Тенерифе» 0:0 в своей последней встрече.

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В 12 домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Леганес» половину свел вничью, а также по три раза побеждал и терпел фиаско.

«Сарагоса»

«Сарагоса» на текущий момент в чемпионской гонке располагается на строку ниже своего предстоящего соперника, имея с ним одинаковое количество очков.

Свою последнюю победу в Сегунде арагонцы одержали еще в начале декабря, переиграв тогда дома «Эйбар» 1:0, после чего они в трех встречах терпели «сухие» поражения и четырежды расходились миром.

В прошлом туре коллектив вне родных стенах сыграл вничью с «Малагой» 1:1. И данная мировая стала для него четвертой подряд в рамках чемпионата страны.

13 гостевых встреч текущей компании принесли «Сарагосе» аж семь ничейных результатов, еще по три раза она побеждала и проигрывала.

«Леганес» выиграл у «Сарагосы» в последних четырех очных поединках, причем трижды из них «всухую».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.21.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.18.

В этом чемпионате «Леганес» очень часто дома играет вничью, а «Сарагоса» — самая миролюбивая команда лиги. И исходя из данной статистики в данном противостоянии напрашивается ставка ничью.