Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022 Камила ВалиеваТриметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022
  • 00:38
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
  • 00:59
    • «Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью, на счету Коутиньо гол и два ассиста
  • 00:51
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 00:46
    • «Ман Сити» всухую победил «Брентфорд»
  • 00:20
    • «Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии
  • 23:05
    • L’Equipe: ПСЖ больше всех в Европе тратит на зарплаты
  • 21:29
    • Гол Лукаку принес «Челси» победу над «Аль-Хилялем»
    Все новости спорта

    В данном противостоянии победитель выявлен не будет

    «Леганес» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 3.18) на футбол, чемпионат Испании, 11 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Сарагосу
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Сарагоса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леганес»
    В рамках 27-го тура испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Поединок пройдет 11 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 11 Февраля 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леганес»

    «Леганес» в этом сезоне разочаровывает своих болельщиков, ведя борьбу за выживание. Сейчас он с 30 очками идет 16-м, опережая зону вылета на пять баллов.

    Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. Затем он проиграл только раз за десять игровых дней.

    Коэффициенты матча Леганес — Сарагоса

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    За последние же пять матчей первенства «огурцы» одержали лишь одну викторию, одолев на своей территории аутсайдера «Алькоркон» 1:0 в позапрошлом туре. Еще три раза они проиграли и раз расписали мировую — на выезде с «Тенерифе» 0:0 в своей последней встрече.

    Все прогнозы на футбол

    В 12 домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Леганес» половину свел вничью, а также по три раза побеждал и терпел фиаско.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» на текущий момент в чемпионской гонке располагается на строку ниже своего предстоящего соперника, имея с ним одинаковое количество очков.

    Свою последнюю победу в Сегунде арагонцы одержали еще в начале декабря, переиграв тогда дома «Эйбар» 1:0, после чего они в трех встречах терпели «сухие» поражения и четырежды расходились миром.

  • Жара на «Камп Ноу». «Барса» обыграла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов
  • «Барселона» одержала домашнюю победу со счетом 4:2 над «Атлетико» в матче 23 тура Примеры. Рассказываем, как это было
  • 06/02/2022

    • В прошлом туре коллектив вне родных стенах сыграл вничью с «Малагой» 1:1. И данная мировая стала для него четвертой подряд в рамках чемпионата страны.

    13 гостевых встреч текущей компании принесли «Сарагосе» аж семь ничейных результатов, еще по три раза она побеждала и проигрывала.

    «Леганес» выиграл у «Сарагосы» в последних четырех очных поединках, причем трижды из них «всухую».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.21.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Сарагосы» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.18.

    В этом чемпионате «Леганес» очень часто дома играет вничью, а «Сарагоса» — самая миролюбивая команда лиги. И исходя из данной статистики в данном противостоянии напрашивается ставка ничью.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на футбол. В данном противостоянии победитель выявлен не будет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры