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    «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз, ставки (к. 2.12) на футбол, чемпионат Англии, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
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    Серия побед «Ливерпуля» составляет четыре матча, а беспроигрышная — семь
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:45 Лестер Лестер
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуь» занимает второе место в таблице АПЛ после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет девять очков, но при этом у «мерсисайдцев» еще есть игра в запасе.

    В прошлое воскресенье «Ливерпуль» уверенно выиграл у «Кардифф Сити» (3:1) в Кубке Англии. В этой игре в составе «красных» дебютировал колумбиец Луис Диас.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    Серия побед «Ливерпуля» составляет четыре матча, а беспроигрышная — семь. И для команды Юргена Клоппа это серьезное достижение, если учесть, что на этом отрезке ей пришлось играть без Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые вот-вот вернутся с Кубка Африки.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ожидается, что Салах, скорее всего, сыграет против «Лестера». Мане, ставший главным героем финала Кубка Африки, пропустит предстоящую игру.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 20-ти матчах 26 очков.

    Этот сезон явно не удался «Лестеру». В первую очередь, из-за постоянных проблем с составом. В ближайшее время команде не сможет помочь Джейми Варди, отсутствие которого, как оказалось, очень сильно сказывается на игре «Лестера».

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    • Несколько дней назад команда Брендана Роджерса потерпела разгромное поражение от «Ноттингем Форрест» (1:4) в Кубке Англии.

    В январе «Лестер» разгромил «Уотфорд», после чего уступил «Тоттенхэму» и сыграл вничью с «Брайтоном».

    «Лестер» пропустил 12 мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 7.30, а на победу «Лестера» — за 12.75.

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    «Ливерпуль» чувствует, что шансы догнать «Ман Сити» все еще остаются. И для этого надо как минимум не терять очки в оставшихся матчах. Команде Клоппа это по силам.

    А если добавить к этому не лучшее состояние «Лестера», получается, что в предстоящем матче можно поставить на разгромную победу «Ливерпуля».

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.12.

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    «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
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