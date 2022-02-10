«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуь» занимает второе место в таблице АПЛ после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет девять очков, но при этом у «мерсисайдцев» еще есть игра в запасе.

В прошлое воскресенье «Ливерпуль» уверенно выиграл у «Кардифф Сити» (3:1) в Кубке Англии. В этой игре в составе «красных» дебютировал колумбиец Луис Диас.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер 1 1.25 X 6.50 2 11.00 Ставка

Серия побед «Ливерпуля» составляет четыре матча, а беспроигрышная — семь . И для команды Юргена Клоппа это серьезное достижение, если учесть, что на этом отрезке ей пришлось играть без Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые вот-вот вернутся с Кубка Африки.

Календарь и таблица АПЛ

Ожидается, что Салах, скорее всего, сыграет против «Лестера». Мане, ставший главным героем финала Кубка Африки, пропустит предстоящую игру.

«Лестер»

«Лестер» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 20-ти матчах 26 очков.

Этот сезон явно не удался «Лестеру». В первую очередь, из-за постоянных проблем с составом. В ближайшее время команде не сможет помочь Джейми Варди, отсутствие которого, как оказалось, очень сильно сказывается на игре «Лестера».

Несколько дней назад команда Брендана Роджерса потерпела разгромное поражение от «Ноттингем Форрест» (1:4) в Кубке Англии.

В январе «Лестер» разгромил «Уотфорд», после чего уступил «Тоттенхэму» и сыграл вничью с «Брайтоном».

«Лестер» пропустил 12 мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ в гостях.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 7.30, а на победу «Лестера» — за 12.75.

«Ливерпуль» чувствует, что шансы догнать «Ман Сити» все еще остаются. И для этого надо как минимум не терять очки в оставшихся матчах. Команде Клоппа это по силам.

А если добавить к этому не лучшее состояние «Лестера», получается, что в предстоящем матче можно поставить на разгромную победу «Ливерпуля».

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.12.