«Интер» и «Рома» встретятся 8 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии. Он пройдет на «Джузеппе Меацца». Начало в 23:00 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

В прошлом матче «Интер» неприятно удивил, проиграв «Милану» 1:2. Во втором тайме оборона «нерадзурри» стала неузнаваемой. До этого в Серии А хозяева долгое время не проигрывали и не пропускали больше гола.

В Кубке Италии у команды Индзаги был непростой старт. 19 января «Интер» победил «Эмполи» 3:2, но это было непросто. Миланцы были вынуждены отыгрываться в концовке поединка, а добыть победу удалось лишь в овертайме.

Коэффициенты матча Интер — Рома 1 1.58 X 4.30 2 5.40 Ставка

В любом случае, у «Интера» началась тенденция с пропущенными голами. Команда пропускает уже третью игру подряд, причем в двух из трех матчей «нерадзурри» пропускали как минимум дважды.

У хозяев из-за травмы не сможет сыграть форвард Хоакин Корреа.

«Рома»

У «джаллоросси» последние результаты неплохие. После поражения от «Юве» (3:4), команда Жозе Моуринью провела 4 встречи, выиграв три из них.

«Рома» обыграла «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (4:2) в Серии А. Там же была нулевая ничья с «Дженоа». К слову, первая ничья гостей за 6 матчей этого года.

В Кубке Италии «Рома» начала с победы над «Лечче», матч с которым закончился в ее пользу со счетом 3:1. Так что в целом поединки с участием римлян заканчиваются результативно. В 4 из 6 игр тотал был больше 3.

У гостей травмирован защитник Леонардо Спинаццола.

Прогноз и ставка

«Интер» с коэффициентом 1.61 считается фаворитом. На «Рому» букмекеры дают коэффициент 5.20. Ничья будет рассчитываться по котировке 4.40.

Уже понятно, что «Интер» не слишком то и идеален в оборонительной игре и последние матчи команды это подтверждают. В таком случае справедливым будет исход, при котором обе команды забьют.

Поставить на то, что и «Рома», и «Интер» отметятся голом, можно поставить с коэффициентом 1.74.

Матч «Интер» — «Рома» — это почти всегда много голов. К тому же стоит учесть, что «нерадзурри» будут играть дома. Они явно хотят реабилитироваться перед болельщиками. Мы рекомендуем поставить на двойной исход «1Х и ТБ 2.5» за 1.98.