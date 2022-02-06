6 февраля на арене «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» встретится с «Байером» в рамках 21 тура немецкой Бундеслиги. Начало в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Шмели» в этом сезоне ведут борьбу за чемпионский титул. Они располагаются на расстоянии 6 очков от «Баварии» и занимают 2 место. По результатам команда слегка уступает баварцам. За прошедший отрезок сезона хозяева выиграли 16 раз при 5 поражениях.

Перед этой игрой «Боруссия» победила три раза подряд. Она устроила перестрелку с «Айнтрахтом» (3:2), разгромила «Фрайбург» (5:1) и выиграла у «Хоффенхайма» (3:2).

Коэффициенты матча Боруссия Д — Байер 1 1.90 X 4.05 2 3.65 Ставка

Однако напомним, что из Кубка Германии дортмундцы вылетели, уступив «Санкт-Паули» 1:2. Это явная осечка, так как играли «черно-желтые» основным составом.

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Травмированные игрок: полузащитники Джованни Рейна и Эмре Джан.

«Байер»

«Фармацевты» пока никак не похожи на команду, которая претендует на титул. У нее 35 очков и отрыв только от самой «Боруссии» составляет 8 пунктов. Тем не менее «Байер» — серьезный оппонент, с которым нужно считаться.

Он, как и «Боруссия», побеждал в последних поединках. Команда одолела гладбахскую «Боруссию» 2:1 и разгромила 5:1 «Аугсбург». Также отметим ничью с «Унионом» (1:1).

В гостях «Байеру» не слишком везло в последние месяцы. В декабре леверкузенцы проиграли два выезда подряд и только в середине января они эту тенденцию изменили, одолев «жеребят».

Не сыграют по той или иной причине Сердар Азмун, Юлиан Баумгартлингер, Эсекиэль Паласиос, Паулиньо, Дейли Синкгравен и Эдмонд Тапсоба.

Прогноз и ставка

Букмекеры делают ставку на «Боруссию», выставив на нее коэффициент 1.98. На «Байер» букмекеры предлагают котировку 3.40, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.20.

Матчи между «Боруссией» и «Байером» в Бундеслиге — это всегда весело. Чаще всего это 4 и более забитых голов. Команды регулярно забивают и пропускают сами, так что вряд ли стоит смотреть на тотал меньше.

Рекомендуем обратить внимание на исход «тотал больше 3.5», который дают с отличным коэффициентом 1.97. В сентябре на «Бай-Арене» команды забили на двоих 7 голов.