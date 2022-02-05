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    «Манчестер Сити» забьет и… пропустит

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
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    Рахим Стерлинг
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Фулхэм Фулхэм
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выглядит мощнее всех в АПЛ. Разумеется, и в Кубке Англии команда Хосепа Гвардиолы ставит максимальные задачи.

    Правда, в минувшем туре АПЛ команда не сумела добыть три очка. Выезд в Саутгемптон завершился ничьей (1:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм

  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 20.00
  • Ставка
    •

    «Манчестер Сити» в предыдущем раунде добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Свиндон Таун» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Фулхэма» манкунианцы традиционно играют успешно. Последнее поражение от «дачников» случилось еще 13 лет назад.

    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Текущее первое место в Чемпионшип говорит о реальности такой задачи.

    Атака во главе с Александаром Митровичем выглядит мощно — 74 гола в чемпионате. Вот только вряд ли в этой встрече «коттенджеры» будут столь активны.

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    • Минувший тур для «Фулхэм» получился не столь удачным. Дома команда расписала мировую с «Блэкпулом» (1:1).

    Разумеется, свой шанс в контратаках лондонцы наверняка получат. При наличии такого форварда, как Митрович, это вполне логично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.14, на ничью за 9.70, а на «Фулхэм» — за 19.00.

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    «Манчестер Сити», вероятно, сыграет не в оптимальном составе.

    Атака гостей наверняка сумеет найти свой шанс у ворот соперника.

    «Манчестер Сити» наверняка добьется своего, но пропустит в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» забьет и… пропустит
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