«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выглядит мощнее всех в АПЛ. Разумеется, и в Кубке Англии команда Хосепа Гвардиолы ставит максимальные задачи.
Правда, в минувшем туре АПЛ команда не сумела добыть три очка. Выезд в Саутгемптон завершился ничьей (1:1).
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм
«Манчестер Сити» в предыдущем раунде добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Свиндон Таун» (1:4).
Против «Фулхэма» манкунианцы традиционно играют успешно. Последнее поражение от «дачников» случилось еще 13 лет назад.
«Фулхэм»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Текущее первое место в Чемпионшип говорит о реальности такой задачи.
Атака во главе с Александаром Митровичем выглядит мощно — 74 гола в чемпионате. Вот только вряд ли в этой встрече «коттенджеры» будут столь активны.
Минувший тур для «Фулхэм» получился не столь удачным. Дома команда расписала мировую с «Блэкпулом» (1:1).
Разумеется, свой шанс в контратаках лондонцы наверняка получат. При наличии такого форварда, как Митрович, это вполне логично.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.14, на ничью за 9.70, а на «Фулхэм» — за 19.00.
«Манчестер Сити», вероятно, сыграет не в оптимальном составе.
Атака гостей
«Манчестер Сити» наверняка добьется своего, но пропустит в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.