«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выглядит мощнее всех в АПЛ. Разумеется, и в Кубке Англии команда Хосепа Гвардиолы ставит максимальные задачи.

Правда, в минувшем туре АПЛ команда не сумела добыть три очка. Выезд в Саутгемптон завершился ничьей (1:1).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Фулхэм 1 1.13 X 8.50 2 20.00 Ставка

«Манчестер Сити» в предыдущем раунде добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Свиндон Таун» (1:4).

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Против «Фулхэма» манкунианцы традиционно играют успешно. Последнее поражение от «дачников» случилось еще 13 лет назад.

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Текущее первое место в Чемпионшип говорит о реальности такой задачи.

Атака во главе с Александаром Митровичем выглядит мощно — 74 гола в чемпионате. Вот только вряд ли в этой встрече «коттенджеры» будут столь активны.

Минувший тур для «Фулхэм» получился не столь удачным. Дома команда расписала мировую с «Блэкпулом» (1:1).

Разумеется, свой шанс в контратаках лондонцы наверняка получат. При наличии такого форварда, как Митрович, это вполне логично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.14, на ничью за 9.70, а на «Фулхэм» — за 19.00.

«Манчестер Сити», вероятно, сыграет не в оптимальном составе.

Атака гостей наверняка сумеет найти свой шанс у ворот соперника .

«Манчестер Сити» наверняка добьется своего, но пропустит в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.