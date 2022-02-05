«Бернли»
С 12 баллами «Бернли» замыкает турнирную таблицу АПЛ. От спасительной 17 строки он отстает на четыре балла, при этом сыграв на три-четыре игры меньше конкурентов.
Свою последнюю встречу «бордовые» провели 23 января, расписав тогда в Лондоне ничью с «Арсеналом», сыграв 0:0. Перед этим они не играли на протяжении двух недель по причине коронавируса.
Коэффициенты матча Бёрнли — Уотфорд
До этого коллектив уступил в трех поединках подряд, два из которых были в рамках чемпионата. Сейчас же у него 9-матчевая безвыигрышная серия, где пять игр были ничейными.
В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел лишь семь игр, раз выиграв при двух фиаско и четырех мировых исходах.
«Уотфорд»
«Уотфорд» находится на строку выше, чем предстоящий противник, имея на два очка в копилке больше, но сыграв на две встречи больше при этом.
«Шершни» последний раз выходили на поле 21 января, проиграв тогда на своем поле крупно «Норвичу» со счетом 0:3, немного ранее состоялась гостевая мировая с «Ньюкаслом» 1:1.
Перед этим команда уступила в семи поединках подряд, но только раз в данном отрезке она не смогла забить ни одного гола. Последний же раз «Уотфорд» выигрывал в середине ноября, неожиданно разгромив тогда дома 4:1 «МЮ».
Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ коллектив в этом сезоне дважды победил, раз сыграл вничью и в шести случаях был повержен.
«Бернли» выиграл у «Уотфорда» в трех из пяти последних очных встреч. Еще раз была ничья и раз сильнее были «шершни».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.29.
На викторию «Уотфорда» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.34.
В поединке двух аутсайдеров прогнозируем обмен голами, так как обе команды будут стремиться взять очки по максимуму и будут больше времени проводить в атаке.