«Бернли» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в перенесенном 17-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 5 февраля и начнется в 21:00 по мск. «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С 12 баллами «Бернли» замыкает турнирную таблицу АПЛ. От спасительной 17 строки он отстает на четыре балла, при этом сыграв на три-четыре игры меньше конкурентов.

Свою последнюю встречу «бордовые» провели 23 января, расписав тогда в Лондоне ничью с «Арсеналом», сыграв 0:0. Перед этим они не играли на протяжении двух недель по причине коронавируса.

Коэффициенты матча Бёрнли — Уотфорд 1 2.20 X 3.20 2 3.55 Ставка

До этого коллектив уступил в трех поединках подряд, два из которых были в рамках чемпионата. Сейчас же у него 9-матчевая безвыигрышная серия, где пять игр были ничейными.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел лишь семь игр, раз выиграв при двух фиаско и четырех мировых исходах.

«Уотфорд»

«Уотфорд» находится на строку выше, чем предстоящий противник, имея на два очка в копилке больше, но сыграв на две встречи больше при этом.

«Шершни» последний раз выходили на поле 21 января, проиграв тогда на своем поле крупно «Норвичу» со счетом 0:3, немного ранее состоялась гостевая мировая с «Ньюкаслом» 1:1.

Перед этим команда уступила в семи поединках подряд, но только раз в данном отрезке она не смогла забить ни одного гола. Последний же раз «Уотфорд» выигрывал в середине ноября, неожиданно разгромив тогда дома 4:1 «МЮ».

Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ коллектив в этом сезоне дважды победил, раз сыграл вничью и в шести случаях был повержен.

«Бернли» выиграл у «Уотфорда» в трех из пяти последних очных встреч. Еще раз была ничья и раз сильнее были «шершни».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.29.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.34.

В поединке двух аутсайдеров прогнозируем обмен голами, так как обе команды будут стремиться взять очки по максимуму и будут больше времени проводить в атаке.