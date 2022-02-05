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    Ставим на голы обоих клубов

    «Бернли» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Уотфорд»
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    «Бернли»
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в перенесенном 17-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 5 февраля и начнется в 21:00 по мск. «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Февраля 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 21:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Бернли»

    С 12 баллами «Бернли» замыкает турнирную таблицу АПЛ. От спасительной 17 строки он отстает на четыре балла, при этом сыграв на три-четыре игры меньше конкурентов.

    Свою последнюю встречу «бордовые» провели 23 января, расписав тогда в Лондоне ничью с «Арсеналом», сыграв 0:0. Перед этим они не играли на протяжении двух недель по причине коронавируса.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Уотфорд

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    До этого коллектив уступил в трех поединках подряд, два из которых были в рамках чемпионата. Сейчас же у него 9-матчевая безвыигрышная серия, где пять игр были ничейными.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел лишь семь игр, раз выиграв при двух фиаско и четырех мировых исходах.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» находится на строку выше, чем предстоящий противник, имея на два очка в копилке больше, но сыграв на две встречи больше при этом.

    «Шершни» последний раз выходили на поле 21 января, проиграв тогда на своем поле крупно «Норвичу» со счетом 0:3, немного ранее состоялась гостевая мировая с «Ньюкаслом» 1:1.

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    • Перед этим команда уступила в семи поединках подряд, но только раз в данном отрезке она не смогла забить ни одного гола. Последний же раз «Уотфорд» выигрывал в середине ноября, неожиданно разгромив тогда дома 4:1 «МЮ».

    Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ коллектив в этом сезоне дважды победил, раз сыграл вничью и в шести случаях был повержен.

    «Бернли» выиграл у «Уотфорда» в трех из пяти последних очных встреч. Еще раз была ничья и раз сильнее были «шершни».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.34.

    В поединке двух аутсайдеров прогнозируем обмен голами, так как обе команды будут стремиться взять очки по максимуму и будут больше времени проводить в атаке.

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    «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на голы обоих клубов
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