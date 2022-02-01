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    Дерби Данди останется за «арабами»

    «Данди» — «Данди Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 3.28) на футбол, чемпионат Шотландии, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Данди» — «Данди Юнайтед»
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    «Данди Юнайтед»
    Во вторник, 1 февраля, в 22-м туре чемпионата Шотландии по футболу состоится дерби, в котором «Данди» сыграет против «Данди Юнайтед». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Данди» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 01 Февраля 2022 года
    Данди
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Данди 22:45 Данди Юнайтед Данди Юнайтед
  • Данди
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    «Данди»

    «Данди» в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас он идет предпоследним в турнирной таблице, обходя последнюю строку на два пункта.

    К данному поединку «темно-синие» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. Сперва в этот период они потерпели шесть неудач подряд.

    В прошлом же игровом дне они прервали эту серию, расписав мировую на выезде с конкурентом в борьбе за выживание «Сент-Джонстоном», сыграв со счетом 0:0.

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    На своем стадионе «Данди» в этом чемпионате набрал 12 очков из 17. Коллектив добился трех викторий, еще три поединка он завершил мировыми исходами и в четырех случаях уступал.

    «Данди Юнайтед»

    «Данди Юнайтед» же ведет борьбу за попадание в топ-6. На текущий момент он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая заветной позиции только по дополнительным показателям.

    На прошлой неделе «арабы» одолели в родных стенах «Росс Каунти» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою длительную безвыигрышную серию. До этого в чемпионате они побеждали аж в ноябре.

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    • Стоит отметить, что до этого поединка у «мандариновых» была серия из шести фиаско подряд, причем четыре из них без забитых мячей, а в двух других случаях они отметились по разу.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Данди Юнайтед» смог выиграть только два раза за десять игр, а также по четыре раза он уступал и расписывал мировые.

    За минувшие шесть очных противостояний пять раз виктория была за «Данди Юнайтед» и раз команды сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Данди» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Данди Юнайтед» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.20.

    В данном противостоянии рискнем поставить на «Данди Юнайтед», так как он очень удачно в последнее время играет против «Данди», да и в этом сезоне выглядит получше.

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    «Данди» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. Дерби Данди останется за «арабами»
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