Во вторник, 1 февраля, в 22-м туре чемпионата Шотландии по футболу состоится дерби, в котором «Данди» сыграет против «Данди Юнайтед». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Данди» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Данди»

«Данди» в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас он идет предпоследним в турнирной таблице, обходя последнюю строку на два пункта.

К данному поединку «темно-синие» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. Сперва в этот период они потерпели шесть неудач подряд.

В прошлом же игровом дне они прервали эту серию, расписав мировую на выезде с конкурентом в борьбе за выживание «Сент-Джонстоном», сыграв со счетом 0:0.

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На своем стадионе «Данди» в этом чемпионате набрал 12 очков из 17. Коллектив добился трех викторий, еще три поединка он завершил мировыми исходами и в четырех случаях уступал.

«Данди Юнайтед»

«Данди Юнайтед» же ведет борьбу за попадание в топ-6. На текущий момент он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая заветной позиции только по дополнительным показателям.

На прошлой неделе «арабы» одолели в родных стенах «Росс Каунти» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою длительную безвыигрышную серию. До этого в чемпионате они побеждали аж в ноябре.

Стоит отметить, что до этого поединка у «мандариновых» была серия из шести фиаско подряд, причем четыре из них без забитых мячей, а в двух других случаях они отметились по разу.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Данди Юнайтед» смог выиграть только два раза за десять игр, а также по четыре раза он уступал и расписывал мировые.

За минувшие шесть очных противостояний пять раз виктория была за «Данди Юнайтед» и раз команды сыграли вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Данди» предлагают — 2.33.

На викторию «Данди Юнайтед» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.20.

В данном противостоянии рискнем поставить на «Данди Юнайтед», так как он очень удачно в последнее время играет против «Данди», да и в этом сезоне выглядит получше.