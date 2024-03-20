Котов
Позади уже два с половиной месяца, а Павел до сих пор провел на более-менее приличном уровне лишь один турнир.
Еще в начале января российский теннисист дошел до четвертьфинала в Гонконге. После этого он еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.
На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Котов проиграл в первом круге чилийцу Алехандро Табило.
В Дубае ему тоже не удалось пробиться во второй раунд. Уже на старте турнира он потерпел неприятное поражение от Себастьяна Корды (0:6, 2:6).
Пока что не похоже, что в ближайшее время Котов сможет приблизиться в рейтинге к топ-50.
Ван Аш
В отличие от Котова, француз в этом году уже выступил на девяти турнирах, и это без учета матча в Кубке Дэвиса.
На прошлой неделе Люка дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе.
Ван Аш выиграл у Кристиана Гарина, Констана Лестьенна и Дениса Кудлы, после чего проиграл будущему победителю турнира Нуну Боржешу.
В начале месяца 19-летний теннисист проиграл итальянцу Маттео Арнальди на двух тай-брейках в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Главным успехом Ван Аша в текущем сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — на Котова можно поставить за 1.92, а на победу Ван Аша — за 1.89.
Прогноз: Павел очень неубедительно провел недавние матчи, и пока нет ни малейшей уверенности в том, что в предстоящем что-то изменится. Скорее всего, у российского теннисиста снова будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.