ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева Тай Туиваса и Марчин ТыбураТыбура эффектно финишировал Туивасу. Поляк хочет боя с Павловичем или Алмейдой Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
  • 18:06
    • Сборная Англии: состав на матчи с Бразилией и Бельгией
    Все новости спорта

    Сможет ли Котов прервать серию поражений?

    Котов — Ван Аш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов Прогнозы на Люка Ван Аш
    Прогноз и ставки на Котов — Ван Аш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Люки Ван Аша в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Котов — Ван Аш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2024 года
    Павел Котов
  • Россия
    •  Павел Котов 18:00 Лука ван Аш (Франция) Лука ван Аш (Франция)
  • Майами. Мужчины
    •

    Котов

    Позади уже два с половиной месяца, а Павел до сих пор провел на более-менее приличном уровне лишь один турнир.

    Еще в начале января российский теннисист дошел до четвертьфинала в Гонконге. После этого он еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Котов проиграл в первом круге чилийцу Алехандро Табило.

    В Дубае ему тоже не удалось пробиться во второй раунд. Уже на старте турнира он потерпел неприятное поражение от Себастьяна Корды (0:6, 2:6).

    Все прогнозы на теннис

    Пока что не похоже, что в ближайшее время Котов сможет приблизиться в рейтинге к топ-50.

    Ван Аш

    В отличие от Котова, француз в этом году уже выступил на девяти турнирах, и это без учета матча в Кубке Дэвиса.

    На прошлой неделе Люка дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе.

    Ван Аш выиграл у Кристиана Гарина, Констана Лестьенна и Дениса Кудлы, после чего проиграл будущему победителю турнира Нуну Боржешу.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В начале месяца 19-летний теннисист проиграл итальянцу Маттео Арнальди на двух тай-брейках в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Главным успехом Ван Аша в текущем сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — на Котова можно поставить за 1.92, а на победу Ван Аша — за 1.89.

    Прогноз: Павел очень неубедительно провел недавние матчи, и пока нет ни малейшей уверенности в том, что в предстоящем что-то изменится. Скорее всего, у российского теннисиста снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Блинкова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Халеп — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бостон — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бруклин — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Котов — Ван Аш с коэффициентом 1.92. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов прервать серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры