Россиянин Павел Котов сыграет против француза Люки Ван Аша в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Котов — Ван Аш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Позади уже два с половиной месяца, а Павел до сих пор провел на более-менее приличном уровне лишь один турнир.

Еще в начале января российский теннисист дошел до четвертьфинала в Гонконге. После этого он еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Котов проиграл в первом круге чилийцу Алехандро Табило.

В Дубае ему тоже не удалось пробиться во второй раунд. Уже на старте турнира он потерпел неприятное поражение от Себастьяна Корды (0:6, 2:6).

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Пока что не похоже, что в ближайшее время Котов сможет приблизиться в рейтинге к топ-50.

Ван Аш

В отличие от Котова, француз в этом году уже выступил на девяти турнирах, и это без учета матча в Кубке Дэвиса.

На прошлой неделе Люка дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе.

Ван Аш выиграл у Кристиана Гарина, Констана Лестьенна и Дениса Кудлы, после чего проиграл будущему победителю турнира Нуну Боржешу.

В начале месяца 19-летний теннисист проиграл итальянцу Маттео Арнальди на двух тай-брейках в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Главным успехом Ван Аша в текущем сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — на Котова можно поставить за 1.92, а на победу Ван Аша — за 1.89.

Прогноз: Павел очень неубедительно провел недавние матчи, и пока нет ни малейшей уверенности в том, что в предстоящем что-то изменится. Скорее всего, у российского теннисиста снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.