Россиянка Мария Тимофеева сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Грачева — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грачева

Это всего лишь совпадение, но после смены спортивного гражданства Варвара прям совсем не впечатляет.

С тех пор, как она начала играть под флагом Франции (с июня 2023-го), ей лишь на двух турнирах удалось выиграть больше одного матча. Итогом столь невыразительного отрезка стало падение в рейтинге за пределы топ-80.

Хотя начало текущего сезона было не таким уж и грустным, Грачева выиграла два матча в новозеландском Окленде, но во дальше были сплошные разочарования.

Серия поражений Грачевой составляет уже шесть матчей. И во всех случаях она уступила практически без борьбы.

Все прогнозы на теннис

Варвара уступила Даяне Ястремской (3:6, 2:6) на Открытом чемпионате Австралии, Джоди Баррейдж (4:6, 0:6) в Линце, Линь Чжу (1:6, 1:6) в Дохе, Татьяне Марии (1:6, 1:6) в Дубае, Юле Нимайер (3:6, 0:6) в Сан-Диего и Юэ Юань (4:6, 1:6) в Индиан-Уэллс. Как говорится, что-то явно пошло не так.

Тимофеева

Мария пробилась в основную сетку через квалификацию. Вопреки ожиданиям, в отборе у нее вообще не было проблем.

Россиянка сначала разгромила испанку Марину Бассольс-Риберу, а потом не оставила шансов немке Тамаре Корпач.

Перед этим Тимофеева провалила сразу четыре турнира, уступив в первом раунде квалификации в Дохе, Дубае, Сан-Диего и Индиан-Уэллс.

Безусловно, на фоне супер успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии эта серия результатов стала неприятным сюрпризом. С другой стороны, это четкое подтверждение, что Тимофеева пока не готова регулярно играть на хорошем уровне.

В Мельбурне 99-я ракетка мира сенсационно дошла до четвертого круга. Там она выиграла у Ализе Корне, Каролины Возняцки и Беатрис Хаддад-Майя. Такой же неожиданностью в прошлом году стала ее победа на турнире в Будапеште.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грачеву в этом матче можно поставить за 2.69, победу Тимофеевой букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: обе девушки чересчур часто в последнее время показывают слабый теннис, поэтому здесь сложно отдать кому-то предпочтение. Даже с учетом того, что Мария отлично выступила в квалификации. На исход в данном случае точно не надо ставить.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.