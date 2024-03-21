В третьем туре второго раунда отборочного турнира к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Австралии на своем поле примет команду Ливана. Поединок, которой пройдет 21 марта в Сиднее, начнется в 12:10 по мск. Австралия — Ливан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австралия

Турнирное положение: В текущем отборочном цикле национальная команда Австралии успела провести всего два поединка и оба их выиграла, и закономерно идет первой в группе.

В этих матчах австралийцы смогли забить восемь мячей, а вот свои ворота им удалось сохранить пока на замке.

Последние матчи: Последний свой поединок «соккеруз» провели в начале февраля, проиграв тогда по итогам овертайма 1:2 сборной Южной Кореи в четвертьфинале Кубка Азии-2024. Стоит отметить, что данным фиаско они прервали свою длительную беспроигрышную серию

Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Сборная Австралии, как было сказано выше, проиграла свой последний проведенный поединок, да и то только по итогам дополнительного времени. Перед этим австралийцы не уступали на протяжении восьми встреч подряд, выиграв семь из них при одном мировом исходе.

Ливан

Турнирное положение: В таблице отборочной группы сборная Ливана после двух туров идет с двумя очками второй, закончив оба матча вничью.

Сперва ливанцы расписали мировую с Палестиной дома 0:0, а затем на выезде поделили очки и с Бангладешем 1:1.

Последние матчи: «Кедры» отыграли свой последний матч еще в января, проиграв тогда Таджикистану со счетом 1:2 в групповой стадии Кубка Азии-2024, где они не смогли выйти в плей-офф, набрав всего один пункт в трех играх, забив в них только один гол при пяти пропущенных.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сборная Ливана — это весьма скромная команда, даже по меркам Азии. За минувшие девять встреч во всех соревнованиях она смогла отпраздновать только одну викторию, одолев дома 2:1 Иорданию. В остальных же восьми случаях она еще трижды расписала мировые и потерпела пять проигрышей. Причем в половине матчей она даже не смогла забить.

Статистика для ставок

Сборная Австралии низменно забивала хоть гол в своим предыдущих девяти встречах

За последние десять игр команда Ливана уходила с поля в половине случаев без забитого гола

Между собой эти сборные провели два поединка, обе которых выиграла Австралия по 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.13, победа Ливана — 21.00, ничья — 7.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.39 соответственно.

Прогноз: Между этими сборными просто огромная разница в классе. Австралийцы, у которых многие футболисты выступают в Европе, не должны испытать проблем в данном поединке и наверняка выиграют с внушительной разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: победа «Австралии с форой (-2) за 1.84.

Прогноз: Плюс к этому ставим еще на то, что хозяева поля смогут выиграть каждый из таймов.

Ставка: Австралия победит в обоих таймах за 2.10.