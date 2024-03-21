В рамках 11-го тура Кубка Профессиональной лиги 21 марта пройдет матч «Бельграно» — «Ланус». Начало — 03:15 (мск). «Бельграно» — «Ланус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бельграно»

Турнирное положение: «Бельграно» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

При этом «Бельграно» добыл всего лишь одну викторию. Зато атака действует достаточно продуктивно: 13 забитых мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Бельграно» расписал мировую с «Сентраль Кордобой» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бельграно» выиграл всего лишь однажды. Причем в этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Команда не проигрывает уже в 4 матчах подряд. Причем в двух последних она добывала ничейные результаты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда с трудом добывает зачетные баллы. Особенно убого смотрятся оборонительные тылы.

При этом матчи с «Ланусом» для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при одной виктории.

И уж совсем очевидно, что «Бельграно» будет активно атаковать. Команда постарается выбраться из низов турнирной таблицы.

«Ланус»

Турнирное положение: «Ланус» сейчас бьется за лидерство в Кубке Профессиональной лиги. Нынче команда находится на 2 месте.

Причем «Ланус» на 4 очка отстает от лидера турнира. Да и забивает команда чаще всех: 16 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела обиднейшее поражение. «Ланус» в Кубке Аргентины с минимальным счетом уступил «Эль Порвениру».

В 5 своих последних поединках команда сумела победить 2 раза. Да и вообще, с атакой у команды полный ажур.

При этом «Ланус» в 10 матчах пропустил 8 мячей. Так что оборону команды едва ли можно назвать монолитной.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Ланус» способен на решение высоких задач. Однако нужно поднатореть в плане надежности своих тылов.

Поражение в матче Кубка Аргентины явно раззадорит игроков. Так что «Ланус» наверняка максимально настроится на отчетный поединок.

Игроки «Лануса» в 5 своих последних поединках отличились 8 голами. В свои же ворота было пропущено столько же.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Команда явно сыграет на своих козырях.

Статистика для ставок

«Бельграно» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Ланус» забивает чаще всех в лиге — 16 мячей

«Бельграно» победил всего 1 раз в текущем турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бельграно» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

Прогноз: Гости весьма прекрасно атакуют, и явно настроены догнать лидера турнира.

Хозяева испытывают заметные сложности с надежностью своих тылов, да и побеждают по большим праздникам.

Ставка: Победа «Лануса» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.02