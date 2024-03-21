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    Три зачетных балла для «Лануса»?

    «Бельграно» — «Ланус». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бельграно» — «Ланус»
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    Игроки «Лануса»
    В рамках 11-го тура Кубка Профессиональной лиги 21 марта пройдет матч «Бельграно» — «Ланус». Начало — 03:15 (мск). «Бельграно» — «Ланус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бельграно»

    Турнирное положение: «Бельграно» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

    При этом «Бельграно» добыл всего лишь одну викторию. Зато атака действует достаточно продуктивно: 13 забитых мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Бельграно» расписал мировую с «Сентраль Кордобой» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бельграно» выиграл всего лишь однажды. Причем в этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Команда не проигрывает уже в 4 матчах подряд. Причем в двух последних она добывала ничейные результаты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда с трудом добывает зачетные баллы. Особенно убого смотрятся оборонительные тылы.

    При этом матчи с «Ланусом» для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Бельграно» будет активно атаковать. Команда постарается выбраться из низов турнирной таблицы.

    «Ланус»

    Турнирное положение: «Ланус» сейчас бьется за лидерство в Кубке Профессиональной лиги. Нынче команда находится на 2 месте.

    Причем «Ланус» на 4 очка отстает от лидера турнира. Да и забивает команда чаще всех: 16 мячей в 10 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела обиднейшее поражение. «Ланус» в Кубке Аргентины с минимальным счетом уступил «Эль Порвениру».

    В 5 своих последних поединках команда сумела победить 2 раза. Да и вообще, с атакой у команды полный ажур.

    При этом «Ланус» в 10 матчах пропустил 8 мячей. Так что оборону команды едва ли можно назвать монолитной.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Ланус» способен на решение высоких задач. Однако нужно поднатореть в плане надежности своих тылов.

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    Поражение в матче Кубка Аргентины явно раззадорит игроков. Так что «Ланус» наверняка максимально настроится на отчетный поединок.

    Игроки «Лануса» в 5 своих последних поединках отличились 8 голами. В свои же ворота было пропущено столько же.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Команда явно сыграет на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Бельграно» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Ланус» забивает чаще всех в лиге — 16 мячей

    • «Бельграно» победил всего 1 раз в текущем турнире

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бельграно» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Гости весьма прекрасно атакуют, и явно настроены догнать лидера турнира.

    Хозяева испытывают заметные сложности с надежностью своих тылов, да и побеждают по большим праздникам.

    Ставка: Победа «Лануса» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Бельграно» — «Ланус» с коэффициентом 2.70. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Лануса»?
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