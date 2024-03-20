В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в женской Лиге чемпионов и чемпионате Ямайки. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хеккен» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов (Женщины)

Шведский «Хеккен» удачно провел групповой этап Лиги чемпионов. Клуб выступал в одном квартете с «Челси», «Парижем» и мадридским «Реалом». В шести встречах «Хеккен» набрал 11 очков, заняв второе место.

В последних 10 матчах «Хеккен» проиграл всего два раза. 5 ноября команда уступила «Хаммарбю» (2:3) в чемпионате Швеции, а 20 декабря — «Челси» (1:3) в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» на групповом этапе одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. В шести встречах было набрано 10 очков. Французская команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

Парижанки готовятся к матчу в хорошем настроении. Ранее в чемпионате Франции была одержана разгромная победа. «ПСЖ» дома легко выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 5:0.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.41.

«Бранн» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов (Женщины)

У «Бранна» на групповом этапе не возникло никаких проблем. Команда финишировала на первой строчке в квартете. В шести матчах было набрано 13 очков.

«Бранн» неудачно начал новый чемпионат Норвегии. В первом туре клуб очков не набрал. «Бранн» в гостях уступил «ЛСК Квиннер» со счетом 2:4.

«Барселона» на одном дыхании прошла групповой раунд. В шести играх каталонская команда добилась пяти побед и один раз сыграла вничью. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» уверенно вышла с первого места.

Всё в порядке у сине-гранатовых и в чемпионате Испании. Там «Барселона» лидирует с отрывом в 9 очков от идущего вторым «Реала». В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в результативной игре и победе гостей.

Ставка: тотал больше 3.5 голов за 1.53.

«Лайм Холл» — «Харбор Вью»

Футбол. Чемпионат Ямайки

«Лайм Холл» уже смирился с понижением в классе. Клуб находится на последнем, 14-м месте в таблице. В 22-х встречах набрано 7 очков.

В чемпионате Ямайки-2023/24 «Лайм Холл» одержал лишь одну победу. Это произошло 4 февраля, команда взяла верх над «Треже Бич» (1:0). А потом были пять поражений подряд.

Все прогнозы на футбол

«Харбор Вью» не грозит вылет, но выступление команды в последних матчах нельзя назвать удачным. С 13 февраля по 11 марта клуб проиграл пять встреч кряду.

Букмекеры считают «Харбор Вью» фаворитом. Однако в последних двух гостевых матчах команда уступила — «Портмор Юнайтед» и «Данбихолдену». В эти встречах «Харбор Вью» не забил ни одного гола. Удастся ли клубу нанести поражение главному аутсайдеру лиги?

Ставка: Победа «Харбор Вью» за 1.64.

Общий коэффициент — 3.53.