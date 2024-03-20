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    «ПСЖ» и «Барселона» выиграют матчи в женской ЛЧ, «Харбор Вью» одолеет главного аутсайдера чемпионата Ямайки

    Экспресс дня 20 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Барселона» (Женщины)
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в женской Лиге чемпионов и чемпионате Ямайки. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хеккен» — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов (Женщины)

    Шведский «Хеккен» удачно провел групповой этап Лиги чемпионов. Клуб выступал в одном квартете с «Челси», «Парижем» и мадридским «Реалом». В шести встречах «Хеккен» набрал 11 очков, заняв второе место.

    В последних 10 матчах «Хеккен» проиграл всего два раза. 5 ноября команда уступила «Хаммарбю» (2:3) в чемпионате Швеции, а 20 декабря — «Челси» (1:3) в Лиге чемпионов.

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  • 16/03/2024

    • «ПСЖ» на групповом этапе одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. В шести встречах было набрано 10 очков. Французская команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

    Парижанки готовятся к матчу в хорошем настроении. Ранее в чемпионате Франции была одержана разгромная победа. «ПСЖ» дома легко выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 5:0.

    Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.41.

    «Бранн» — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов (Женщины)

    У «Бранна» на групповом этапе не возникло никаких проблем. Команда финишировала на первой строчке в квартете. В шести матчах было набрано 13 очков.

    «Бранн» неудачно начал новый чемпионат Норвегии. В первом туре клуб очков не набрал. «Бранн» в гостях уступил «ЛСК Квиннер» со счетом 2:4.

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    «Барселона» на одном дыхании прошла групповой раунд. В шести играх каталонская команда добилась пяти побед и один раз сыграла вничью. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» уверенно вышла с первого места.

    Всё в порядке у сине-гранатовых и в чемпионате Испании. Там «Барселона» лидирует с отрывом в 9 очков от идущего вторым «Реала». В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в результативной игре и победе гостей.

    Ставка: тотал больше 3.5 голов за 1.53.

    «Лайм Холл» — «Харбор Вью»

    Футбол. Чемпионат Ямайки

    «Лайм Холл» уже смирился с понижением в классе. Клуб находится на последнем, 14-м месте в таблице. В 22-х встречах набрано 7 очков.

    В чемпионате Ямайки-2023/24 «Лайм Холл» одержал лишь одну победу. Это произошло 4 февраля, команда взяла верх над «Треже Бич» (1:0). А потом были пять поражений подряд.

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    «Харбор Вью» не грозит вылет, но выступление команды в последних матчах нельзя назвать удачным. С 13 февраля по 11 марта клуб проиграл пять встреч кряду.

    Букмекеры считают «Харбор Вью» фаворитом. Однако в последних двух гостевых матчах команда уступила — «Портмор Юнайтед» и «Данбихолдену». В эти встречах «Харбор Вью» не забил ни одного гола. Удастся ли клубу нанести поражение главному аутсайдеру лиги?

    Ставка: Победа «Харбор Вью» за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.53.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 20 марта с коэффициентом 3.53. Дата матча: 20.03.2024. Экспресс. «ПСЖ» и «Барселона» выиграют матчи в женской ЛЧ, «Харбор Вью» одолеет главного аутсайдера чемпионата Ямайки
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