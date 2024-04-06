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    Одержит ли «Финикс» новую победу над «Миннесотой»?

    «Финикс» — «Миннесота». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет на «Футпринт Центр» 6 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» недавно выбрался на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и не намерен его сдавать. К тому, же «солнечные» мечтают зацепиться за место в первой шестёрке, которое даёт право сыграть в плей-офф турнира. На эту минуту «Финикс» одержал 45 побед и потерпел 31 поражение.

    Последние матчи: Лидер «Финикса» Девин Букер принёс победу своей команде в поединке против «Кливленда» (122:101). Защитник отправил в кольцо соперника 40 очков, совершил 1 подбор и отдал 8 передач.

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Под вопросом участие Грэйсона Аллена, который получил травму бедра, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добился успеха в поединках против «Нью-Орлеана» (124:111) и «Денвера» (104:97).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Лесные волки» забрались на вершину турнирной таблицы Западной конференции. Любое поражение «Миннесоты» может сыграть злую шутку с командой, так как в спину дышат «Денвер» и «Оклахома». На данный момент у «Тимбервулвз» сыграно 76 матчей при 53 победах и 23 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В домашней серии игр «Миннесота» одержала две победы: сначала был обыгран «Хьюстон» (113:106), а теперь и «Торонто» (133:85). В последнем матче в составе «лесных волков» отличился Энтони Эдвардс. Защитник команды набрал в матче 28 очков.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился также в поединках против «Денвера» (111:98) и «Детройта» (106:91).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Миннесота» и «Финикс» сыграли один раз

    • «Финикс» одержал победу над «Миннесотой» в первом круге регулярного чемпионата (133:115)

    • Выигрышная серия «Финикса» и «Миннесоты» составляет два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Миннесоты» — 2.45.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии пока в пользу «Финикса», который выиграл в первом круге с разницей в 18 очков. «Солнечные» вполне могут одержать новую победу над «лесными волками».

    Ставка: Фора «Финикса» (-10) с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: В прошлом очном поединке «Финикс» и «Миннесота» забросили друг другу 248 очков.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 3.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Миннесота» с коэффициентом 2.90. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Финикс» новую победу над «Миннесотой»?
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