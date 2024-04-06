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    «Вегас» добьется легкой победы в Аризоне?

    «Аризона» — «Вегас». Ставка (к. 2.01), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Маллет Арене» 06 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аризона»

    Турнирное положение: О каком-то прогрессе по сезону «Аризоны» можно говорить, но во второй половине сезона клуб из одноимённого штата значительно сдал, и 13 место от него уже никуда не денется.

    Последние матчи: В двух последних поединках шансов на успех практически на было, хотя по итоговому счету такого не скажешь. Просто «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер» выиграли за счет класса

    Травмированные игроки: У клуба из Аризона по-прежнему не могут играть Бойд, Вебер, Хэйтон и Ворачек, однако Туриньи уже привык играть без них.

    Общий тонус клуба: В матче против «Вегаса» вероятность проигрыша хозяев также достаточно высока, поскольку к плей-офф действующий чемпион внезапно проснулся.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Многие ужа начали бояться, что у «Вегаса» даже получится вывалиться из восьмерки сильнейших на Западе, но Кэссиди «вылечил» свой клуб и сейчас он располагается на шестой строчке конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За семь последних поединков коллектив из Невады проиграл только один раз «Нэшвиллу», и то смог набрать в том матче очки.

    Травмированные игроки: Иногда складывается такое ощущение, что у «рыцарей» травмированные есть всегда. К Стоуну, Ленера и Хилла, которые лечатся практически год, добавились Гёртл и Руа.

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    Общий тонус клуба: Практически нет сомнений, что в предстоящей игре против «койтов» гости смогут продолжить свое победное шествие.

    Статистика для ставок

    • «Аризона» на своем льду обыграла «Вегас» в двух последних матчах из трех

    • «Вегас» выиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.27, на ничью — 4.73, на гостей — 2.01.

    Прогноз: «Вегас» не упустит шанс увезти победу из Аризоны

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этой игре обеспечен

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Аризона» — «Вегас» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» добьется легкой победы в Аризоне?
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