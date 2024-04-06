«Аризона»
Турнирное положение: О каком-то прогрессе по сезону «Аризоны» можно говорить, но во второй половине сезона клуб из одноимённого штата значительно сдал, и 13 место от него уже никуда не денется.
Последние матчи: В двух последних поединках шансов на успех практически на было, хотя по итоговому счету такого не скажешь. Просто «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер» выиграли за счет класса
Травмированные игроки: У клуба из Аризона по-прежнему не могут играть Бойд, Вебер, Хэйтон и Ворачек, однако Туриньи уже привык играть без них.
Общий тонус клуба: В матче против «Вегаса» вероятность проигрыша хозяев также достаточно высока, поскольку к плей-офф действующий чемпион внезапно проснулся.
«Вегас»
Турнирное положение: Многие ужа начали бояться, что у «Вегаса» даже получится вывалиться из восьмерки сильнейших на Западе, но Кэссиди «вылечил» свой клуб и сейчас он располагается на шестой строчке конференции.
Последние матчи: За семь последних поединков коллектив из Невады проиграл только один раз «Нэшвиллу», и то смог набрать в том матче очки.
Травмированные игроки: Иногда складывается такое ощущение, что у «рыцарей» травмированные есть всегда. К Стоуну, Ленера и Хилла, которые лечатся практически год, добавились Гёртл и Руа.
Общий тонус клуба: Практически нет сомнений, что в предстоящей игре против «койтов» гости смогут продолжить свое победное шествие.
Статистика для ставок
- «Аризона» на своем льду обыграла «Вегас» в двух последних матчах из трех
- «Вегас» выиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.27, на ничью — 4.73, на гостей — 2.01.
Прогноз: «Вегас» не упустит шанс увезти победу из Аризоны
- 1.90Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.96Калгари — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.02Анахайм — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этой игре обеспечен
Ставка: П2 с коэффициентом 2.09.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.