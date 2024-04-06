В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Юту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 6 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» борется за выход в плей-офф напрямую. За 6 туров до окончания регулярного чемпионата «парусники» входят в топ-4. В 76 матчах «Клипперс» выиграл 48 матчей и проиграл 28 встреч.

Последние матчи: Пол Джордж сыграл важную роль в победном матче против «Денвера» (102:100). Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 28 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов: с травмой руки в лазарете находится Мусса Диабате, а с травмой пальца — Джордан Миллер. Также выбыл из строя лидер «Клипперс» Кавай Леонард, который травмировал колено. С травмой ноги вне игры остался Джошуа Примо.

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Состояние команды: До матча с «Денвером» «парусники» умудрились проиграть «Сакраменто» (95:109). Таким образом прервалась выигрышная серия «Лос-Анджелес Клипперс», которая насчитывала три матча. Ранее «парусники» выиграли у «Шарлотт» (130:118), «Орландо» (100:97) и «Филадельфии» (108:107).

«Юта»

Турнирное положение: Команда из Солт-Лейк-Сити лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Выше 12 места в турнирной таблице Западной конференции «Юта» не поднимется. На данный момент «музыканты» как раз и занимают эту строчку при 29 победах и 47 поражениях.

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Последние матчи: «Юта» проиграла в десятом матче подряд, на своей арене «музыканты» потерпели поражение от «Кливленда» (113:129).

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.

Состояние команды: В проигрышную серию «Юты» входят матчи против «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (100:101,119:147), «Сакраменто» (106:127) и «Сан-Антонио» (111:118).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Юта» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли два раза

«Лос-Анджелес Клипперс» добился победы над «Ютой» со счётом 117:103

«Юта» выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» (120:118)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Юты» — 6.54.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас находятся в лучшей игровой форме, нежели «Юта». «Музыканты» потеряли мотивацию, лишившись шансов на выход в плей-ин. У «Клипперс» ситуация противоположная, команда нацелена на плей-офф. Ставим на уверенную победу принимающей стороны.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юты» забрасывают друг другу в среднем 225 очков.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.