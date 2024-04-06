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    «Сиэтл» без проблем разберется с «утками»

    «Анахайм» — «Сиэтл». Ставка (к. 2.02), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 06 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сиэтл»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Хонда Центре» 06 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Слабый и переменчивый «Анахайм» не смог качественно подрасти по игре в текущем сезоне, но потенциал у клуба имеется. Пока что «утки» могут рассчитывать лишь на 14 место в таблице своей конференции.

    Последние матчи: В последнем поединке против «Калгари» калифорнийцы одержали победу, прервав пяти матчевую безрадостную серию.

    Травмированные игроки: Клуб Кронина точно не сможет рассчитывать на Лунё, Макгинна в предстоящей игре. Участие ещё четырех игроков под большим вопросом.

    Общий тонус клуба: В чем-то упрекать «уток» не стоит, поскольку калифорнийская команда играет, как умеет.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Итоги нынешнего сезона для «Сиэтла» нельзя назвать удовлетворительными, поскольку бороться за плей-офф самая молодая команда лиги перестала бороться ещё до нового года. Сейчас клуб Хэкстола на 11 позиции в своей конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних матчей три победы, но при довольно посредственной игре. Нет драйва, который был присущ команде в прошлом сезоне.

    Травмированные игроки: У гостей этого поединка ни одного травмированного игрока, поэтому по игровым ресурсам у «Кракен» колоссальное преимущество над своим соперником.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий поединок получится довольно просты для гостей, поскольку у соперника не будет в составе нескольких важных игроков основы.

    Статистика для ставок

    • «Анахайм» выиграл один матч за шесть последних поединков

    • «Сиэтл» выиграл шесть последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.62, на гостей — 2.02.

    Прогноз: Гости видятся более явными претендентами на победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Сиэтл» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» без проблем разберется с «утками»
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