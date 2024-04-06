«Анахайм»
Турнирное положение: Слабый и переменчивый «Анахайм» не смог качественно подрасти по игре в текущем сезоне, но потенциал у клуба имеется. Пока что «утки» могут рассчитывать лишь на 14 место в таблице своей конференции.
Последние матчи: В последнем поединке против «Калгари» калифорнийцы одержали победу, прервав пяти матчевую безрадостную серию.
Травмированные игроки: Клуб Кронина точно не сможет рассчитывать на Лунё, Макгинна в предстоящей игре. Участие ещё четырех игроков под большим вопросом.
Общий тонус клуба: В чем-то упрекать «уток» не стоит, поскольку калифорнийская команда играет, как умеет.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Итоги нынешнего сезона для «Сиэтла» нельзя назвать удовлетворительными, поскольку бороться за плей-офф самая молодая команда лиги перестала бороться ещё до нового года. Сейчас клуб Хэкстола на 11 позиции в своей конференции.
Последние матчи: За пять последних матчей три победы, но при довольно посредственной игре. Нет драйва, который был присущ команде в прошлом сезоне.
Травмированные игроки: У гостей этого поединка ни одного травмированного игрока, поэтому по игровым ресурсам у «Кракен» колоссальное преимущество над своим соперником.
Общий тонус клуба: Предстоящий поединок получится довольно просты для гостей, поскольку у соперника не будет в составе нескольких важных игроков основы.
Статистика для ставок
- «Анахайм» выиграл один матч за шесть последних поединков
- «Сиэтл» выиграл шесть последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.62, на гостей — 2.02.
Прогноз: Гости видятся более явными претендентами на победу
- 1.90Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.96Калгари — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.09Аризона — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.91.