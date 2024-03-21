Греция
Путь к плей-офф: Сборная заняла 3-е место в группе В отбора на чемпионат Европы и вышла в стыковые матчи за право выхода в основной этап турнира, набрав за 8 встреч 13 очков.
Сборная Греции уступила 1-ю и 2-ю строчку Франции и Нидерландам, которые серьезно оторвались от команды. За 8 встреч греки забили 14 голов при 8-и пропущенных.
Греция — Казахстан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 2024-м году Греция еще не провела ни одного матча. В последней встрече квалификации на Евро-2024 команда сыграла вничью с Францией (2:2).
В последних 5-и матчах у Греции только одно поражение, 3 победы и одна ничья. За этот период сборная забила 11 голов при 3-х пропущенных. К слову, единственный матч Греция проиграла Нидерландам (0:1).
Состояние команды: Сборная, безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за выход на Евро-2024. В предстоящем матче греки сыграют против Казахстана, который стабильно обыгрывал в современной истории.
Греция выиграла все 3 очных встречи в 21-м веке. Примечательно, что греки забивали минимум 2 гола в ворота Казахстана (3:1, 2:1 и 2:0).
Казахстан
Путь к плей-офф: По итогам группового этапа сборная заняла 4-е место в таблице с 18-ю очками в активе после 10-и туров, пройдя в стыковые матчи за право участвовать на Евро-2024.
За эти 10 встреч Казахстан сумел забить 16 голов при 12-и пропущенных. Сборная была в одной группе с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.
Последние матчи: Казахстан провел только 1 товарищеский матч в 2024-м году. Сборная обыграла Туркменистан со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.
В последних 3-х матчах квалификации Евро-2024 у Казахстана 2 победы и одно поражение. За этот период сборная забила 6 голов при 4-х пропущенных.
В этих матчах Казахстан обыграл Финляндию (2:1) и Сан-Марино (3:1), а также проиграл Словении (1:2).
Состояние команды: Казахстан не так уж и плохо провел групповой этап Евро-2024, но в предстоящем матче против сборной Греции казахи точно будут в роли аутсайдера.
У сборной Казахстана точно не будет право на ошибку. К слову, на групповом этапе команда заняла 2-е место по результатам гостевых встреч, набрав 9 очков из 15-и возможных на чужом поле.
Статистика для ставок
- Во всех очных встречах Греция непременно побеждала
- Казахстан забивал и пропускал в каждом из 4-х последних матчей на групповом этапе
- В 4-х из 5-и последних матчей Греция забивала минимум 2 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа Казахстана — в 10.50.
ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.
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Прогноз: Можно предположить, что Греция одержит уверенную победу.
Ставка: Победа Греции с форой (-1.5) за 2.10.
Прогноз: Греция стабильно забивает минимум 2 гола за игру.
Ставка: Индивидуальный тотал Греции 1.5 больше за 1.70.