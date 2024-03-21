В рамках 9-го тура Кубка Профессиональной лиги 21 марта пройдет матч «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус». Начало — 01:00 (мск). «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

При этом «Сан-Лоренсо» выиграл лишь в 2 матчах турнира. Да и атака явно не блещет: 8 забитых мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сан-Лоренсо» минимально переиграл «Сармьенто Жунин».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Лоренсо» добыл 2 виктории при 3 паритетах. Причем в этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Команда не проигрывает уже в 7 матчах подряд. Да и не пропускала она в двух последних своих поединках.

Не сыграют: Гастон Эрнандес — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно выгодно. Особенно неплохо смотрятся оборонительные тылы.

При этом матчи с «Годой Крус» для команды складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что «Сан-Лоренсо» будет активно атаковать. Команда постарается подтянуться к топ-4.

«Годой Крус»

Турнирное положение: «Годой Крус» сейчас лидирует в Кубке Профессиональной лиги. В 10 матчах набрано 23 очка.

Причем «Годой Крус» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. Да и проиграла команда всего 1 раз в турнире.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда взяла три очка. «Годой Крус» с минимальным счетом одолел «Тигре».

В 5 своих последних поединках команда сумела победить 2 раза. Да и вообще, с атакой у команды не все так весело: всего 13 голов в 10 матчах.

При этом «Годой Крус» в 10 матчах пропустил всего 3 мяча. Так что оборону команды вполне можно назвать монолитной.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Годой Крус» способен на решение высоких задач. Однако нужно поднатореть в плане реализации.

В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности. Да и голы даются уж очень натужно.

Причем игроки «Годой Крус» в 5 своих последних поединках отличились всего 5 голами. В свои же ворота было пропущено 3.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. «Годой Круг» постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Сан-Лоренсо» не проигрывал в 7 своих последних поединках

«Годой Крус» пропустил всего 3 мяча в 10 матчах турнира

«Годой Крус» проиграл всего 1 раз в текущем турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.71 и 1.38.

Прогноз: Гости весьма монолитно действуют в обороне, и явно настроены сохранить лидерство.

Гости испытывают заметные сложности с реализацией, да и «Сан-Лоренсо» не блещет в этом плане.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.23