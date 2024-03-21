ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта Тай ТуивасаТуиваса проиграл Тыбуре, Сент-Прю удивил в бою Нзечукву. Обзор карда UFC Vegas 88 Карлос АлькарасДолгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел
  • 11:32
    • «Авангард» уволил Кравца
  • 10:52
    • Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова
    Все новости спорта

    Ничьей избежать не получится?!

    «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус». Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 21 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Годой Крус»
    В рамках 9-го тура Кубка Профессиональной лиги 21 марта пройдет матч «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус». Начало — 01:00 (мск). «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

    При этом «Сан-Лоренсо» выиграл лишь в 2 матчах турнира. Да и атака явно не блещет: 8 забитых мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сан-Лоренсо» минимально переиграл «Сармьенто Жунин».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Лоренсо» добыл 2 виктории при 3 паритетах. Причем в этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Команда не проигрывает уже в 7 матчах подряд. Да и не пропускала она в двух последних своих поединках.

    Не сыграют: Гастон Эрнандес — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно выгодно. Особенно неплохо смотрятся оборонительные тылы.

    При этом матчи с «Годой Крус» для команды складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что «Сан-Лоренсо» будет активно атаковать. Команда постарается подтянуться к топ-4.

    «Годой Крус»

    Турнирное положение: «Годой Крус» сейчас лидирует в Кубке Профессиональной лиги. В 10 матчах набрано 23 очка.

    Причем «Годой Крус» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. Да и проиграла команда всего 1 раз в турнире.

  • Один в поле воин. Несмотря на проблемы «Баварии», Кейн проводит свой лучший сезон
  • Капитан сборной Англии проводит один из самых результативных сезонов в карьере, несмотря на проблемы мюнхенского клуба
  • 17/03/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда взяла три очка. «Годой Крус» с минимальным счетом одолел «Тигре».

    В 5 своих последних поединках команда сумела победить 2 раза. Да и вообще, с атакой у команды не все так весело: всего 13 голов в 10 матчах.

    При этом «Годой Крус» в 10 матчах пропустил всего 3 мяча. Так что оборону команды вполне можно назвать монолитной.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Годой Крус» способен на решение высоких задач. Однако нужно поднатореть в плане реализации.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности. Да и голы даются уж очень натужно.

    Причем игроки «Годой Крус» в 5 своих последних поединках отличились всего 5 голами. В свои же ворота было пропущено 3.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. «Годой Круг» постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Лоренсо» не проигрывал в 7 своих последних поединках

    • «Годой Крус» пропустил всего 3 мяча в 10 матчах турнира

    • «Годой Крус» проиграл всего 1 раз в текущем турнире

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.71 и 1.38.

    Прогноз: Гости весьма монолитно действуют в обороне, и явно настроены сохранить лидерство.

    Гости испытывают заметные сложности с реализацией, да и «Сан-Лоренсо» не блещет в этом плане.

    Ставка: Ничья за 2.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.23

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блинкова — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Халеп — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бостон — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бруклин — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Сан-Лоренсо» — «Годой Крус» с коэффициентом 2.95. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Ничьей избежать не получится?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры