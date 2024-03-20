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    Ставим на голепад?!

    Сан-Марино — Сент-Китс и Невис. Ставка (к. 3.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Сент-Китс и Невис
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    Сборная Сан-Марино
    В рамках международного товарищеского поединка 20 марта пройдет матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис. Начало — 22:45 (мск). Сан-Марино — Сент-Китс и Невис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Санмаринцы в последней квалификации на Евро выступили ужасно. В своем секстете они заняли последнее 5 место.

    При этом сборная Сан-Марино в 10 матчах не набрала ни одного очка. Причем забила команда лишь 3 мяча, пропустив в свои ворота 31.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова проиграла. Санмаринцы дали бой финнам, но все же уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Сан-Марино забила 3 мяча. А вот в воротах команды побывало 14 мячей.

    Даже забитый гол для команды сродни подвигу. Да и вообще, футбольный карлик является поставщиком очков во всех отборочных турнирах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит относительно неплохо. Санмаринцы забивали в 3 своих последних поединках.

    Да и датчанам команда оказала весьма достойное сопротивление (1:2). А вот с Казахстаном вышло похуже — поражение 1:3.

    И уж совсем очевидно, что Сан-Марино будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются одолеть еще более скромного соперника.

    Сент-Китс и Невис

    Турнирное положение: Эта сборная провалила последнюю Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она финишировала на послденем месте

    В 6 поединках Сент-Китс и Невис выиграл всего лишь 1 раз. Да и забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Сент-Китс и Невис пропустил 5 безответных мячей от Гваделупы.

    До того команда расписала мировую со скромной Сент-Люсией (0:0). А вот сборной Сан-Мартена она уступила минимально.

    Наверняка в этом поединке Сент-Китс и Невис будет действовать в расчете на контратаки. Да и по составу команда выглядит весьма скромно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Сент-Китс и Невис вполне может дать бой санмаринцам. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    В трех своих последних поединках игроки команды не забили ни одного мяча. А вот в свои ворота пропущено 6 мячей.

    Последняя виктория пришлась на поединок с Сан-Мартеном (3:2). Да и вообще, оборона команды частенько смахивает на проходной двор.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сент-Китс и Невис явно будет действовать строго от обороны.

    Статистика для ставок

    • Сборная Сент-Китс и Невис не забивала в 3 своих последних поединках

    • Сан-Марино проиграл все 10 матчей в своей группе квалификации на чемпионат Европы

    • Санмаринцы неизменно забивали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сан-Марино — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.06 и 1.40.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы прибавить в плане реализации, да и где это еще делать, как не в матчах с себе подобными?!

    Санмаринцы в последних матчах неизменно поражали ворота соперников, и явно намерены продолжить столь успешную тенденцию.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.42

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    Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис с коэффициентом 3.06. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голепад?!
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