Фис
Артур неплохо провел предыдущие два с половина месяца, но после прошлогоднего прорыва от него все-таки ждали большего.
В начале марта француз прошел два раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, это позволило ему остаться в топ-40.
Фис уверенно выиграл у Нуну Боржеша и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил Касперу Рууду (2:6, 4:6).
Перед этим 19-летний Фис провел серию турниров на грунте в Южной Америке. В Сантьяго он выиграл один матч, а в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро не смог пройти первый круг.
Но также стоит отметить, что в январе Артур дошел до четвертьфинала в Гонконге и до полуфинала в новозеландском Окленде.
Арнальди
Маттео в Индиан-Уэллс попал под лучшую версию Карлоса Алькараса. Хотя начало матча против испанца было многообещающим — итальянец забрал на тай-брейке первый сет, и в этот момент у многих наверняка проскочила мысль о сенсации.
Но ничего подобного, в следующих двух партиях будущий победитель турнира отдал лишь гейм.
Это был второй раунд, а в первом Арнальди переиграл на двух тай-брейках француза Люку Ван Аша — 7:6, 7:6.
Лучшим результатом 23-летнего теннисиста в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал январского турнира в Брисбене.
На остальных турнирах Арнальди ни разу не смог выиграть больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: в прошлом году итальянец и француз провели два эмоциональных матча. Оба завершились победами Маттео — на «Мастерсе» в Мадриде и на US Open. В Нью-Йорке Арнальди дожал Фиса в пятом сете. Скорее всего, в предстоящем матче им тоже понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.