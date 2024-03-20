Француз Артур Фис сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Фис — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фис

Артур неплохо провел предыдущие два с половина месяца, но после прошлогоднего прорыва от него все-таки ждали большего.

В начале марта француз прошел два раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, это позволило ему остаться в топ-40.

Фис уверенно выиграл у Нуну Боржеша и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил Касперу Рууду (2:6, 4:6).

Перед этим 19-летний Фис провел серию турниров на грунте в Южной Америке. В Сантьяго он выиграл один матч, а в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро не смог пройти первый круг.

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Но также стоит отметить, что в январе Артур дошел до четвертьфинала в Гонконге и до полуфинала в новозеландском Окленде.

Арнальди

Маттео в Индиан-Уэллс попал под лучшую версию Карлоса Алькараса. Хотя начало матча против испанца было многообещающим — итальянец забрал на тай-брейке первый сет, и в этот момент у многих наверняка проскочила мысль о сенсации.

Но ничего подобного, в следующих двух партиях будущий победитель турнира отдал лишь гейм.

Это был второй раунд, а в первом Арнальди переиграл на двух тай-брейках француза Люку Ван Аша — 7:6, 7:6.

Лучшим результатом 23-летнего теннисиста в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал январского турнира в Брисбене.

На остальных турнирах Арнальди ни разу не смог выиграть больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: в прошлом году итальянец и француз провели два эмоциональных матча. Оба завершились победами Маттео — на «Мастерсе» в Мадриде и на US Open. В Нью-Йорке Арнальди дожал Фиса в пятом сете. Скорее всего, в предстоящем матче им тоже понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.