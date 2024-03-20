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    Арнальди продлит серию побед над Фисом?

    Фис — Арнальди. Ставка (к. 2.25) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2024 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Фис — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2024 года
    Артур Филс (Франция)
  • Майами. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 18:00 Маттео Арнальди (Италия) Маттео Арнальди (Италия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Фис

    Артур неплохо провел предыдущие два с половина месяца, но после прошлогоднего прорыва от него все-таки ждали большего.

    В начале марта француз прошел два раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, это позволило ему остаться в топ-40.

    Фис уверенно выиграл у Нуну Боржеша и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил Касперу Рууду (2:6, 4:6).

    Перед этим 19-летний Фис провел серию турниров на грунте в Южной Америке. В Сантьяго он выиграл один матч, а в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро не смог пройти первый круг.

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    Но также стоит отметить, что в январе Артур дошел до четвертьфинала в Гонконге и до полуфинала в новозеландском Окленде.

    Арнальди

    Маттео в Индиан-Уэллс попал под лучшую версию Карлоса Алькараса. Хотя начало матча против испанца было многообещающим — итальянец забрал на тай-брейке первый сет, и в этот момент у многих наверняка проскочила мысль о сенсации.

    Но ничего подобного, в следующих двух партиях будущий победитель турнира отдал лишь гейм.

    Это был второй раунд, а в первом Арнальди переиграл на двух тай-брейках француза Люку Ван Аша — 7:6, 7:6.

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    Лучшим результатом 23-летнего теннисиста в текущем сезоне пока что остается выход в четвертьфинал январского турнира в Брисбене.

    На остальных турнирах Арнальди ни разу не смог выиграть больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: в прошлом году итальянец и француз провели два эмоциональных матча. Оба завершились победами Маттео — на «Мастерсе» в Мадриде и на US Open. В Нью-Йорке Арнальди дожал Фиса в пятом сете. Скорее всего, в предстоящем матче им тоже понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч Фис — Арнальди с коэффициентом 2.25. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на теннис. Арнальди продлит серию побед над Фисом?
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