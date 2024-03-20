Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Маррей — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Маррей

Энди в начале месяца выиграл один матч в Индиан-Уэллс, что в его случае теперь вполне достойный результат.

Бывшая первая ракетка мира одержал уверенную победу над Давидом Гоффеном, после чего уступил Андрею Рублеву (7:6, 6:1).

Ключевым в матче против российского теннисиста стал первый сет: при счете 5:4 Маррей не реализовал четыре сетбола.

Перед этим 36-летний Маррей прошел первый круг в Дохе и Дубае, выиграв у Александра Мюллера и Дениса Шаповалова соответственно.

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В текущем сезоне Маррей провел десять матчей, в которых одержал лишь три победы.

Берреттини

Маттео на прошлой неделе провел первый турнир с конца августа. Все это время он восстанавливался после травмы стопы.

Возвращение получилась успешным — итальянец дошел до финала на престижном «челленджере» в Финиксе.

В решающем матче бывшая шестая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7).

В остальных раундах Берреттини выиграл у Юго Гастона, Артура Казо, Теренса Атмана и Александра Вукича.

Судя по всему, Маттео набрал неплохую форму, но при этом каких-то чудес от него наверное не стоит ждать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.13, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: у итальянца и британца непростая история противостояния. Маттео выиграл три из пяти матчей против Энди, при этом две предыдущие встречи получились невероятно напряженными. В январе 2023-го Маррей одержал эпичную победу, дожав Берреттини на решающем тай-брейке. Скорее всего, сценарий предстоящего матча тоже порадует зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.