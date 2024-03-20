Маррей
Энди в начале месяца выиграл один матч в Индиан-Уэллс, что в его случае теперь вполне достойный результат.
Бывшая первая ракетка мира одержал уверенную победу над Давидом Гоффеном, после чего уступил Андрею Рублеву (7:6, 6:1).
Ключевым в матче против российского теннисиста стал первый сет: при счете 5:4 Маррей не реализовал четыре сетбола.
Перед этим 36-летний Маррей прошел первый круг в Дохе и Дубае, выиграв у Александра Мюллера и Дениса Шаповалова соответственно.
В текущем сезоне Маррей провел десять матчей, в которых одержал лишь три победы.
Берреттини
Маттео на прошлой неделе провел первый турнир с конца августа. Все это время он восстанавливался после травмы стопы.
Возвращение получилась успешным — итальянец дошел до финала на престижном «челленджере» в Финиксе.
В решающем матче бывшая шестая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7).
В остальных раундах Берреттини выиграл у Юго Гастона, Артура Казо, Теренса Атмана и Александра Вукича.
Судя по всему, Маттео набрал неплохую форму, но при этом каких-то чудес от него наверное не стоит ждать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.13, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: у итальянца и британца непростая история противостояния. Маттео выиграл три из пяти матчей против Энди, при этом две предыдущие встречи получились невероятно напряженными. В январе 2023-го Маррей одержал эпичную победу, дожав Берреттини на решающем тай-брейке. Скорее всего, сценарий предстоящего матча тоже порадует зрителей.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.