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    Маррею и Берреттини понадобится решающий тай-брейк?

    Маррей — Берреттини. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Берреттини
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Маррей — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Маррей

    Энди в начале месяца выиграл один матч в Индиан-Уэллс, что в его случае теперь вполне достойный результат.

    Бывшая первая ракетка мира одержал уверенную победу над Давидом Гоффеном, после чего уступил Андрею Рублеву (7:6, 6:1).

    Ключевым в матче против российского теннисиста стал первый сет: при счете 5:4 Маррей не реализовал четыре сетбола.

    Перед этим 36-летний Маррей прошел первый круг в Дохе и Дубае, выиграв у Александра Мюллера и Дениса Шаповалова соответственно.

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    В текущем сезоне Маррей провел десять матчей, в которых одержал лишь три победы.

    Берреттини

    Маттео на прошлой неделе провел первый турнир с конца августа. Все это время он восстанавливался после травмы стопы.

    Возвращение получилась успешным — итальянец дошел до финала на престижном «челленджере» в Финиксе.

    В решающем матче бывшая шестая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7).

    В остальных раундах Берреттини выиграл у Юго Гастона, Артура Казо, Теренса Атмана и Александра Вукича.

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    Судя по всему, Маттео набрал неплохую форму, но при этом каких-то чудес от него наверное не стоит ждать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 2.13, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: у итальянца и британца непростая история противостояния. Маттео выиграл три из пяти матчей против Энди, при этом две предыдущие встречи получились невероятно напряженными. В январе 2023-го Маррей одержал эпичную победу, дожав Берреттини на решающем тай-брейке. Скорее всего, сценарий предстоящего матча тоже порадует зрителей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Маррей — Берреттини с коэффициентом 1.99. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на теннис. Маррею и Берреттини понадобится решающий тай-брейк?
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