31 января Панама примет Ямайку в рамках матча отборочного цикла ЧМ-2022, который состоится 31 января в 02:05 по мск. Панама — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Панама

Панама находится в зоне продвижения. У нее 14 очков на счету и следом идет Коста-Рика. Так что ей очень важно выиграть или хотя бы сыграть вничью.

В прошлом матче панамцы проиграли как раз той самой Коста-Рике. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев. За неделю до этого Панама провела товарищеский поединок с Перу и сыграла вничью 1:1.

Таким образом, панамская сборная прервала свою победную серию из двух игр. В ноябре «канальщики» победили Сальвадор 2:1 и Гондурас 3:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В нынешнем отборе Панама проиграла 3 раза, но ни разу в домашних стенах. У нее 2 ничьи и 2 победы.

Ямайка

Ямайцы идут на 6 позиции. До зоны выхода в основную часть турнира им еще далеко. Ямайка набрала 7 очков за 9 туров.

С такими результатами, как у гостей, сложно рассчитывать на выход из группы. Команда выиграла только один из пяти последних поединков турнира и не побеждает уже 3 тура подряд.

Сборная Ямайки в последний раз побеждала 14 октября, когда выиграла у Гондураса 2:0. После этого у нее была ничья с Сальвадором (1:1) и даже удалось зацепиться за очко в игре с США (1:1).

В январе «регги-парни» проиграли перу 0:3 в товарищеской встрече и Мексике 1:2 уже в отборочном цикле.

Прогноз и ставка

Панама — фаворит матча с коэффициентом 2.00. На победу Ямайки можно поставить с коэффициентом 4.00. В случае ничьи букмекеры будут рассчитывать ставку по котировке 3.30.

По результатам Панама выглядит куда более интересно. Тем более что команда стала первой в этой квалификации, которой удалось нанести поражение сборной США .