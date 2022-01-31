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    Наберет ли Панама нужные три очка?

    Панама — Ямайка. Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 31 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Панама — Ямайка
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    31 января Панама примет Ямайку в рамках матча отборочного цикла ЧМ-2022, который состоится 31 января в 02:05 по мск. Панама — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Панама

    Панама находится в зоне продвижения. У нее 14 очков на счету и следом идет Коста-Рика. Так что ей очень важно выиграть или хотя бы сыграть вничью.

    В прошлом матче панамцы проиграли как раз той самой Коста-Рике. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев. За неделю до этого Панама провела товарищеский поединок с Перу и сыграла вничью 1:1.

    Таким образом, панамская сборная прервала свою победную серию из двух игр. В ноябре «канальщики» победили Сальвадор 2:1 и Гондурас 3:2.

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    В нынешнем отборе Панама проиграла 3 раза, но ни разу в домашних стенах. У нее 2 ничьи и 2 победы.

    Ямайка

    Ямайцы идут на 6 позиции. До зоны выхода в основную часть турнира им еще далеко. Ямайка набрала 7 очков за 9 туров.

    С такими результатами, как у гостей, сложно рассчитывать на выход из группы. Команда выиграла только один из пяти последних поединков турнира и не побеждает уже 3 тура подряд.

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    • Сборная Ямайки в последний раз побеждала 14 октября, когда выиграла у Гондураса 2:0. После этого у нее была ничья с Сальвадором (1:1) и даже удалось зацепиться за очко в игре с США (1:1).

    В январе «регги-парни» проиграли перу 0:3 в товарищеской встрече и Мексике 1:2 уже в отборочном цикле.

    Прогноз и ставка

    Панама — фаворит матча с коэффициентом 2.00. На победу Ямайки можно поставить с коэффициентом 4.00. В случае ничьи букмекеры будут рассчитывать ставку по котировке 3.30.

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    По результатам Панама выглядит куда более интересно. Тем более что команда стала первой в этой квалификации, которой удалось нанести поражение сборной США.

    Ямайцы проиграли 2 матча подряд. Скорее всего, что Панама не встретит слишком сильного сопротивления и сможет выиграть. Ей очень нужна победа. Ставка — победа Панамы за 2.00.

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    Панама — Ямайка: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на футбол. Наберет ли Панама нужные три очка?
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