Гондурас
Сборная Гондураса выигрывала турнир Кубка КОНКАКАФ, но это было 41 год назад. В минувшем розыгрыше команда пробилась в четвертьфинал, где ничего не смогла противопоставить Мексике (0:3).
В отборе на Чемпионат мира в Катаре «бело-голубые» за девять туров не сумели добыть ни одной победы — на счету хозяев всего три ничьи и последнее место в турнирной таблице при разнице мячей 5-17.
В ноябре прошлого года гондурасцы дома проиграли Панаме со счетом 2:3, хотя вели 2:0, а также на выезде уступили Коста-Рике (1:2), пропустив на пятой добавленной минуте.
В первом матче 2022 года сборная Гондураса на своем поле проиграла лидеру отборочного турнира Канаде (0:2), уже на 10-й минуте забив в свои ворота.
Сальвадор
Сборная Сальвадора дважды выходила в финальные турниры ЧМ. Команда давно не радует результатами, но в июле прошлого года пробилась в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ, где уступила Катару (2:3).
В отборе на ЧМ-2022 «бело-голубые» за 9 туров добыли только одну победу и три ничьи, которые принесли шесть очков и седьмую позицию в таблице.
В ноябре прошлого года подопечные Уго Переса в гостях уступили Панаме (1:2) и дома сыграли вничью с Ямайкой (1:1).
В декабре «избранные» провели контрольные матчи с Эквадором (1:1) и Чили (0:1), а новый год начали выездным поражением от команды США (0:1).
Прогноз и ставка
На победу Гондураса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Сальвадора — 3.65.
У команд непростая история — из-за проигрыша Гондураса Сальвадору в матчах плей-офф отборочного этапа ЧМ-1970 вспыхнул военный конфликт между странами, продолжавшийся шесть дней и получивший название «Футбольная война».
В последних пяти очных встречах команд Гондурас трижды победил и дважды сыграл вничью, но сейчас команда не в форме. Прогнозируем, что
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