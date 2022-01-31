В матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022 сборная Гондураса принимает команду Сальвадора. Матч ан «Олимпико Метрополитано» в Сан-Педро-Сула состоится 31 января и начнется в 03:05 мск. Гондурас — Сальвадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гондурас

Сборная Гондураса выигрывала турнир Кубка КОНКАКАФ, но это было 41 год назад. В минувшем розыгрыше команда пробилась в четвертьфинал, где ничего не смогла противопоставить Мексике (0:3).

В отборе на Чемпионат мира в Катаре «бело-голубые» за девять туров не сумели добыть ни одной победы — на счету хозяев всего три ничьи и последнее место в турнирной таблице при разнице мячей 5-17.

В ноябре прошлого года гондурасцы дома проиграли Панаме со счетом 2:3, хотя вели 2:0, а также на выезде уступили Коста-Рике (1:2), пропустив на пятой добавленной минуте.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В первом матче 2022 года сборная Гондураса на своем поле проиграла лидеру отборочного турнира Канаде (0:2), уже на 10-й минуте забив в свои ворота.

Сальвадор

Сборная Сальвадора дважды выходила в финальные турниры ЧМ. Команда давно не радует результатами, но в июле прошлого года пробилась в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ, где уступила Катару (2:3).

В отборе на ЧМ-2022 «бело-голубые» за 9 туров добыли только одну победу и три ничьи, которые принесли шесть очков и седьмую позицию в таблице.

В ноябре прошлого года подопечные Уго Переса в гостях уступили Панаме (1:2) и дома сыграли вничью с Ямайкой (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В декабре «избранные» провели контрольные матчи с Эквадором (1:1) и Чили (0:1), а новый год начали выездным поражением от команды США (0:1).

Прогноз и ставка

На победу Гондураса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Сальвадора — 3.65.

У команд непростая история — из-за проигрыша Гондураса Сальвадору в матчах плей-офф отборочного этапа ЧМ-1970 вспыхнул военный конфликт между странами, продолжавшийся шесть дней и получивший название «Футбольная война».

В последних пяти очных встречах команд Гондурас трижды победил и дважды сыграл вничью, но сейчас команда не в форме. Прогнозируем, что Сальвадор не проиграет .