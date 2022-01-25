Сенегал сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 25 января, начало — в 19:00 мск. Сенегал — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Сенегальцы считались одним из фаворитов турнира. Садио Мане и компания способны обыграть почти любого соперника, но вот стабильности нет.

В своем квартете Сенегал добыл только 5 очка. Причем, уникальный случай для групповых этапов, команда забила только один мяч, не пропустив ни разу.

Более того, этот самый единственный мяч сенегальцы вымучили на седьмой добавленной минуте матча с Зимбабве. И, конечно, его забил Мане.

Прогнозы на Кубок Африки

Сенегальцы блестяще играют против Кабо-Верде. Все четыре очных встречи завершись для команды победами.

Кабо-Верде

Эта команда выглядит на турнире довольно посредственно. Кабовердийцы с трудом пролезли в плей-офф, заняв 3 место в группе.

Притом, команда забила всего два мяча. Зато в последнем туре сборная Кабо-Верде сумела дать бой самим камерунцам (1:1).

Причем до того кабовердийцы минимально обыграли Эфиопию, и так же минимально уступили сборной Буркина-Фасо. Типичный середняк африканского футбола — ни дать, ни взять.

К слову, за четырехматчевую историю противостояний с сенегальцами, сборная Кабо-Верде не забила ни разу. Наверняка в этой встрече кабовердийцы будут действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.63, на ничью за 3.25, а на Кабо-Верде — за 7.70.

Сенегал по именам выглядит сильнее соперника .

Сборная Кабо-Верде довольно посредственно провела групповой этап.

Сенегальцы, как минимум, по составу выглядят сильнее соперника, к тому же удачно играет с кабовердийцами. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала во 2 тайме с коэффициентом 2.05.