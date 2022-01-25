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    Сенегал дожмет Кабо-Верде?

    Сенегал — Кабо-Верде. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок африканских наций, 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Кабо-Верде
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    Садио Мане
    Сенегал сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 25 января, начало — в 19:00 мск. Сенегал — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 25 Января 2022 года

    Сенегал

    Сенегальцы считались одним из фаворитов турнира. Садио Мане и компания способны обыграть почти любого соперника, но вот стабильности нет.

    В своем квартете Сенегал добыл только 5 очка. Причем, уникальный случай для групповых этапов, команда забила только один мяч, не пропустив ни разу.

    Коэффициенты матча Сенегал — Кабо-Верде

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
    •

    Более того, этот самый единственный мяч сенегальцы вымучили на седьмой добавленной минуте матча с Зимбабве. И, конечно, его забил Мане.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Сенегальцы блестяще играют против Кабо-Верде. Все четыре очных встречи завершись для команды победами.

    Кабо-Верде

    Эта команда выглядит на турнире довольно посредственно. Кабовердийцы с трудом пролезли в плей-офф, заняв 3 место в группе.

    Притом, команда забила всего два мяча. Зато в последнем туре сборная Кабо-Верде сумела дать бой самим камерунцам (1:1).

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    • Причем до того кабовердийцы минимально обыграли Эфиопию, и так же минимально уступили сборной Буркина-Фасо. Типичный середняк африканского футбола — ни дать, ни взять.

    К слову, за четырехматчевую историю противостояний с сенегальцами, сборная Кабо-Верде не забила ни разу. Наверняка в этой встрече кабовердийцы будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.63, на ничью за 3.25, а на Кабо-Верде — за 7.70.

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    Сенегал по именам выглядит сильнее соперника.

    Сборная Кабо-Верде довольно посредственно провела групповой этап.

    Сенегальцы, как минимум, по составу выглядят сильнее соперника, к тому же удачно играет с кабовердийцами. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала во 2 тайме с коэффициентом 2.05.

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    Сенегал — Кабо-Верде: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал дожмет Кабо-Верде?
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