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    Ждем быстрой реабилитации от Туниса?

    Тунис — Мавритания. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тунис — Мавритания
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    Тунис сыграет на своем поле с Мавританией в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. Тунис — Мавритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа F 16 Января 2022 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 19:00 Мавритания Мавритания
  • Нуакшот
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    Тунис

    Эта команда на Кубке африканских наций стартовала — хуже не придумаешь. Поражение от Мали (0:1) стало одной из главных сенсаций первого тура.

    Наверняка игроки сборной Туниса отчетливо понимают, что второй осечки допустить нельзя. Так что сомнений в атакующей активности команда нет никаких.

    Коэффициенты матча Тунис — Мавритания

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
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    Правда, в двух своих последних матчах тунисцы не забили ни разу. Так что стоит задуматься над реализацией, причем со стартовых минут.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Мавританией для тунисцев проходят весьма успешно. Из пяти последних очных поединков Тунис выиграл трижды при двух паритетах.

    Мавритания

    Сборная Мавритания также стартовала с минимального поражения. Вот только проиграла команда не самым сильным гамбийцам.

    Трехматчевая серия без побед наверняка угнетает игроков и тренерский штаб. Вот только вряд ли мавританцам хватит одной мотивации для успеха в матче с более сильным оппонентом.

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    • Последний очный поединок с тунисцами состоялся не так давно. В конце ноября Мавритания была разгромлена (5:1).

    Вряд ли изменится диспозиция и на сей раз. Класс мавританцев не столь высокий, да и проблемы в обороне никуда не скрыть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.44, на ничью за 4.00, а на Мавританию — за 8.90.

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    Тунисцы наверняка быстро добьются своего.

    Мавритания не лучшим образом выглядит в обороне, к тому же не так давно была разгромлена тунисцами.

    Стартовая неудача станет отличным мотиватором для тунисцев. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    Тунис — Мавритания: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Ждем быстрой реабилитации от Туниса?
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