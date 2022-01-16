Тунис
Эта команда на Кубке африканских наций стартовала — хуже не придумаешь. Поражение от Мали (0:1) стало одной из главных сенсаций первого тура.
Наверняка игроки сборной Туниса отчетливо понимают, что второй осечки допустить нельзя. Так что сомнений в атакующей активности команда нет никаких.
Коэффициенты матча Тунис — Мавритания
Правда, в двух своих последних матчах тунисцы не забили ни разу. Так что стоит задуматься над реализацией, причем со стартовых минут.
Матчи с Мавританией для тунисцев проходят весьма успешно. Из пяти последних очных поединков Тунис выиграл трижды при двух паритетах.
Мавритания
Сборная Мавритания также стартовала с минимального поражения. Вот только проиграла команда не самым сильным гамбийцам.
Трехматчевая серия без побед наверняка угнетает игроков и тренерский штаб. Вот только вряд ли мавританцам хватит одной мотивации для успеха в матче с более сильным оппонентом.
Последний очный поединок с тунисцами состоялся не так давно. В конце ноября Мавритания была разгромлена (5:1).
Вряд ли изменится диспозиция и на сей раз. Класс мавританцев не столь высокий, да и проблемы в обороне никуда не скрыть.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.44, на ничью за 4.00, а на Мавританию — за 8.90.
Тунисцы
Мавритания не лучшим образом выглядит в обороне, к тому же не так давно была разгромлена тунисцами.
Стартовая неудача станет отличным мотиватором для тунисцев. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса в 1 тайме с коэффициентом 2.08.