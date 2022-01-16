Тунис сыграет на своем поле с Мавританией в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. Тунис — Мавритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тунис

Эта команда на Кубке африканских наций стартовала — хуже не придумаешь. Поражение от Мали (0:1) стало одной из главных сенсаций первого тура.

Наверняка игроки сборной Туниса отчетливо понимают, что второй осечки допустить нельзя. Так что сомнений в атакующей активности команда нет никаких.

Коэффициенты матча Тунис — Мавритания 1 1.43 X 3.90 2 10.00 Ставка

Правда, в двух своих последних матчах тунисцы не забили ни разу. Так что стоит задуматься над реализацией, причем со стартовых минут.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Мавританией для тунисцев проходят весьма успешно. Из пяти последних очных поединков Тунис выиграл трижды при двух паритетах.

Мавритания

Сборная Мавритания также стартовала с минимального поражения. Вот только проиграла команда не самым сильным гамбийцам.

Трехматчевая серия без побед наверняка угнетает игроков и тренерский штаб. Вот только вряд ли мавританцам хватит одной мотивации для успеха в матче с более сильным оппонентом.

Последний очный поединок с тунисцами состоялся не так давно. В конце ноября Мавритания была разгромлена (5:1).

Вряд ли изменится диспозиция и на сей раз. Класс мавританцев не столь высокий, да и проблемы в обороне никуда не скрыть.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 1.44, на ничью за 4.00, а на Мавританию — за 8.90.

Тунисцы наверняка быстро добьются своего .

Мавритания не лучшим образом выглядит в обороне, к тому же не так давно была разгромлена тунисцами.

Стартовая неудача станет отличным мотиватором для тунисцев. Наши прогноз и ставка — Победа Туниса в 1 тайме с коэффициентом 2.08.