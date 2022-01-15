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В какой форме «Манчестер Сити»

В прошлом туре «горожане» довели серию до 11 побед в АПЛ и с каждым туром приближаются к четвертому титулу за 5 лет. «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с 10-очковым отрывом от «Челси».

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси 1 1.70 X 3.75 2 5.20 Ставка

За последний месяц подопечные Гвардиолы выиграли у «Лидса» (7:0), «Ньюкасла» (4:0), «Лестера» (6:3), «Брентфорда» (1:0) и «Арсенала» (2:1) в чемпионате. В Кубке Англии манкунианцы прошли «Суиндон» (4:1).

Форвард Рияд Марез забил 4 мяча в 5 прошлых играх, а полузащитник Илкай Гюндоган — 2 гола в 3 последних матчах. В лазарете «Манчестер Сити» находятся защитники Александр Зинченко и Джон Стоунз, а также форвард Лиам Делап. Все трое пропускают игру с «Челси».

В какой форме «Челси»

«Челси» не проигрывал в 11 матчах во всех турнирах. В АПЛ «аристократы» победили «Астон Виллу» (3:1), поделили очки с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1), «Ливерпулем» (2:2).

Команда Тухеля занимает вторую строчку с 43 очками. Две победы над «Тоттенхэмом» (2:0, 1:0) вывели «Челси» в финал Кубка английской лиги. В Кубке Англии лондонцы прошли «Честерфилд» (5:1).

Полузащитник Хаким Зиеш дважды распечатал ворота «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Травмированные защитники Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Тревор Чалоба, Бен Чилуэлл не сыграют с «Сити», как и голкипер Эдуар Менди, который уехал в сборную Сенегала на Кубок Африки.

«Манчестер Сити» победил «аристократов» в первом круге этого чемпионата Англии (1:0). «Челси» с таким же счетом одолел «горожан» в прошлом финале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии.

Перед этим команды обменялись гостевыми победами в АПЛ. Манкунианцы победили в Лондоне (3:1), а в Манчестере сильнее оказался «Челси» (2:1).

Прогноз Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Победа «Манчестер Сити» за 1.70

Команду Гвардиолы не остановить! 14 побед в 15 последних матчах, 11 побед в АПЛ подряд! С таким грозным «Сити», да еще и на его поле, не справится даже Тухель. Да и стабильностью «Челси» сейчас не отличается. В этой встрече я рекомендую ставку на победу «Манчестер Сити».