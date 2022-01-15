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    «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Василия Уткина

    «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставка за 1.70 от Василия Уткина на матч АПЛ 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Челси»
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    15 января в 15:30 мск «Манчестер Сити» примет «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии. Прогноз на матч дал известный комментатор Василий Уткин. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 15:30 Челси Челси
  • Лондон
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    В какой форме «Манчестер Сити»

    В прошлом туре «горожане» довели серию до 11 побед в АПЛ и с каждым туром приближаются к четвертому титулу за 5 лет. «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с 10-очковым отрывом от «Челси».

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    За последний месяц подопечные Гвардиолы выиграли у «Лидса» (7:0), «Ньюкасла» (4:0), «Лестера» (6:3), «Брентфорда» (1:0) и «Арсенала» (2:1) в чемпионате. В Кубке Англии манкунианцы прошли «Суиндон» (4:1).

    Форвард Рияд Марез забил 4 мяча в 5 прошлых играх, а полузащитник Илкай Гюндоган — 2 гола в 3 последних матчах. В лазарете «Манчестер Сити» находятся защитники Александр Зинченко и Джон Стоунз, а также форвард Лиам Делап. Все трое пропускают игру с «Челси».

    В какой форме «Челси»

    «Челси» не проигрывал в 11 матчах во всех турнирах. В АПЛ «аристократы» победили «Астон Виллу» (3:1), поделили очки с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1), «Ливерпулем» (2:2).

    Команда Тухеля занимает вторую строчку с 43 очками. Две победы над «Тоттенхэмом» (2:0, 1:0) вывели «Челси» в финал Кубка английской лиги. В Кубке Англии лондонцы прошли «Честерфилд» (5:1).

    Полузащитник Хаким Зиеш дважды распечатал ворота «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Травмированные защитники Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Тревор Чалоба, Бен Чилуэлл не сыграют с «Сити», как и голкипер Эдуар Менди, который уехал в сборную Сенегала на Кубок Африки.

    «Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

    «Манчестер Сити» победил «аристократов» в первом круге этого чемпионата Англии (1:0). «Челси» с таким же счетом одолел «горожан» в прошлом финале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии.

    Перед этим команды обменялись гостевыми победами в АПЛ. Манкунианцы победили в Лондоне (3:1), а в Манчестере сильнее оказался «Челси» (2:1).

    Прогноз Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

    Победа «Манчестер Сити» за 1.70

    Команду Гвардиолы не остановить! 14 побед в 15 последних матчах, 11 побед в АПЛ подряд! С таким грозным «Сити», да еще и на его поле, не справится даже Тухель. Да и стабильностью «Челси» сейчас не отличается. В этой встрече я рекомендую ставку на победу «Манчестер Сити».

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    «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Василия Уткина
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