«Интер»
Миланцы несутся в Серии А, и вполне логично лидируют. Наверняка команда Симоне Индзаги постарается выиграть и Суперкубок Италии.
Четыре победы подряд — неплохая серия, которая также мотивирует. К тому же до последнего матче в чемпионате «Интер» не пропускал в трех матчах к ряду.
Минувший тур для команды получился непростым, но, все же, удачным. Победа над «Лацио» (2:1) отняла немало сил, но прибавила три очка в таблицу.
С «Ювентусом» в последнее время миланцы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Интер» проиграл в двух при одной виктории.
«Ювентус»
«Ювентус» в нынешнем сезоне и близко не борется за Скудетто. Скорее, туринцы будут рады даже итоговому попаданию в зону Лиги чемпионов.
Ко всем проблемам «Старой Синьоры» прибавились еще и кадровые. Травмированы Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи и Данило.
В минувшем туре Серии А туринцы выдали суперматч на пару с «Ромой». На выезде «Ювентус» просто-таки перестрелял римлян (3:4), а решающим оказался парированный Войцехом Щенсны пенальти.
Шанс туринцев состоит еще в том, что наверняка миланцам может банально не хватить мотивации на матч Суперкубка. Тем более, основной задачей соперника является завоевание Скудетто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.79, на ничью за 4.00, а на «Ювентус» — за 4.40.
«Интер»
«Ювентус» сделает все, дабы не остаться без трофеев в этом сезоне.
Сверхмотивированные туринцы проявят все свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ювентуса» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.