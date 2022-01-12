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    Суперкубок Италии завоюет «Ювентус»?

    «Интер» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.20 на матч Суперкубка Италии 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    Мануэль Локателли
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках Суперкубка Италии. Матч пройдет 12 января, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер»

    Миланцы несутся в Серии А, и вполне логично лидируют. Наверняка команда Симоне Индзаги постарается выиграть и Суперкубок Италии.

    Четыре победы подряд — неплохая серия, которая также мотивирует. К тому же до последнего матче в чемпионате «Интер» не пропускал в трех матчах к ряду.

    Минувший тур для команды получился непростым, но, все же, удачным. Победа над «Лацио» (2:1) отняла немало сил, но прибавила три очка в таблицу.

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    С «Ювентусом» в последнее время миланцы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Интер» проиграл в двух при одной виктории.

    «Ювентус»

    «Ювентус» в нынешнем сезоне и близко не борется за Скудетто. Скорее, туринцы будут рады даже итоговому попаданию в зону Лиги чемпионов.

    Ко всем проблемам «Старой Синьоры» прибавились еще и кадровые. Травмированы Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи и Данило.

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    • В минувшем туре Серии А туринцы выдали суперматч на пару с «Ромой». На выезде «Ювентус» просто-таки перестрелял римлян (3:4), а решающим оказался парированный Войцехом Щенсны пенальти.

    Шанс туринцев состоит еще в том, что наверняка миланцам может банально не хватить мотивации на матч Суперкубка. Тем более, основной задачей соперника является завоевание Скудетто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.79, на ничью за 4.00, а на «Ювентус» — за 4.40.

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    «Интер» в последние годы не слишком удачно играет против туринцев.

    «Ювентус» сделает все, дабы не остаться без трофеев в этом сезоне.

    Сверхмотивированные туринцы проявят все свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ювентуса» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Суперкубок Италии завоюет «Ювентус»?
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