«Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках Суперкубка Италии. Матч пройдет 12 января, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы несутся в Серии А, и вполне логично лидируют. Наверняка команда Симоне Индзаги постарается выиграть и Суперкубок Италии.

Четыре победы подряд — неплохая серия, которая также мотивирует. К тому же до последнего матче в чемпионате «Интер» не пропускал в трех матчах к ряду.

Минувший тур для команды получился непростым, но, все же, удачным. Победа над «Лацио» (2:1) отняла немало сил, но прибавила три очка в таблицу.

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С «Ювентусом» в последнее время миланцы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Интер» проиграл в двух при одной виктории.

«Ювентус»

«Ювентус» в нынешнем сезоне и близко не борется за Скудетто. Скорее, туринцы будут рады даже итоговому попаданию в зону Лиги чемпионов.

Ко всем проблемам «Старой Синьоры» прибавились еще и кадровые. Травмированы Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи и Данило.

В минувшем туре Серии А туринцы выдали суперматч на пару с «Ромой». На выезде «Ювентус» просто-таки перестрелял римлян (3:4), а решающим оказался парированный Войцехом Щенсны пенальти.

Шанс туринцев состоит еще в том, что наверняка миланцам может банально не хватить мотивации на матч Суперкубка. Тем более, основной задачей соперника является завоевание Скудетто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.79, на ничью за 4.00, а на «Ювентус» — за 4.40.

«Интер» в последние годы не слишком удачно играет против туринцев .

«Ювентус» сделает все, дабы не остаться без трофеев в этом сезоне.

Сверхмотивированные туринцы проявят все свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ювентуса» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.