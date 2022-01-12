«Интер» и «Ювентус» встретятся в матче за Суперкубок Италии. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 12 января. Начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» сразится за Суперкубок Италии на правах чемпиона страны — команда выиграла титул еще под руководством Антонио Конте.

К матчу за трофей «Интер» подходит с серией из пяти матчей без поражений, а если брать внутреннюю арену — из 13 подряд игр.

В новом году «Интер» в рамках Серии А сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а также победил «Лацио» со счетом 2:1.

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На данный момент «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии, опережая «Милан» на 1 очко, а также сыграв на матч меньше. «Нерадзурри» набрали 49 очков в 20 играх.

«Ювентус»

«Ювентус» будет бороться за Суперкубок Италии как обладатель Кубка страны в сезоне 2020-2021. Этот трофей команда также завоевала под руководством другого тренера — Андреа Пирло.

В последнее время «Ювентус» набрал неплохую форму — команда не проигрывает в восьми матчах, победив в шести из них.

В новом году подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а также обыграли «Рому» со счетом 4:3.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место. Команда набрала 38 очков по итогам 21 тура и на 3 очка отстает от идущей в зоне ЛЧ «Аталанты», имея при этом на матч больше.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в основное время матча дается коэффициент 1.81, на ничью — 3,90, а на победу «Ювентуса» — 4,50.

На то, что «Интер» возьмет трофей, букмекеры выставили коэффициент 1,42, а на «Ювентус» — 3,00.

В текущем сезоне команды уже встречались на «Сан-Сиро», и тот поединок завершился вничью — 1:1. Есть все основания полагать, что и в матче за Суперкубок «Юве» даст серьезный бой сопернику и не уступит как минимум в основное время.

Прогноз и ставка на матч — «Ювентус» не проиграет в основное время с коэффициентом 2,11.