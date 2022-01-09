«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Моркама» в третьем раунде Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Моркам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» ранее на этой неделе проиграл «Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги. И это был, наверное, его худший матч с тех пор, как команду возглавил Антонио Конте.

На фоне «Челси» «шпоры» действительно выглядели очень слабо. Пока что «Тоттенхэм» не готов играть на равных с такими командами.

Перед этим же у «Тоттенхэма» была серия из семи матчей без поражений. Правда, там и соперники были попроще. Единственное исключение — «Ливерпуль», встреча с которым завершилась вничью 2:2. Правда, соперник серьезно пострадал из-за судейских ошибок.

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Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» на своем поле составляет семь матчей (шесть побед и одна ничья).

«Моркам»

«Моркам» начал путь в Кубке Англии с первого раунда. В стартовом матче был обыгран «Ньюпорт Каунти» (1:0).

В следующем раунде «Моркам» одержал победу над «Бакстоном» — тоже со счетом 1:0.

В Лиге 1 (третий по силе английский дивизион) «Моркам» занимает 19-е место, набрав в 24-х матчах лишь 23 очка.

«Моркам» потерпел семь поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Тоттенхэма». На ничью можно поставить за 11.25, а на победу «Моркама» — за 26.00.

Даже с учетом того, что у «Тоттенхэма», скорее всего, будет экспериментальный состав, сложно представить, что гости смогут избежать крупного поражения.

Ставка — тотал «Тоттенхэма» больше 3,0 за 1.76.