В субботу, 8 января, в 18-м туре Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле примет «Штутгарт». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт», который только поднялся из второй Бунделиги, похоже, что туда и вернется. Первый круг коллектив завершил на последнем месте, набрав всего пять баллов и отстает от безопасной строки на 13 пунктов.

«Клеверные» за всю турнирную дистанцию смогли добыть лишь одну победу, обыграв в середине декабря на своем поле берлинский «Унион» со счетом 1:0. Еще две встречи они свели вничью и 14 раз проиграли.

Завершил аутсайдер 2021 годе домашней мировой с «Аугсбургом», сыграв 0:0, а туром ранее он потерпел разгромное фиаско в Дортмунде от местной «Боруссии» — 0:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

Все свои зачетные пункты «Гройтер Фюрт» заработал в родных стенах, а на выезде он проиграл все девять встреч с общим счетом 6:34.

«Штутгарт»

«Штутгарту» предстоит вести борьбу за выживание. После первого круга коллектив с 17 баллами находится на 16 месте, опережая зону прямого вылета всего лишь на балл.

«Швабы» в этом первенстве выступают крайне неровно и две победы подряд не одерживали никогда, вот серия из поражений у них была — они уступали в трех встречах подряд.

К данной игре «автозаводцы» подходят после гостевого фиаско от «Кельна» 0:1, а ранее они дома потерпели разгром от «Баварии» 0:5, перед этим же у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и раз сыграли вничью.

Всего лишь шесть из 17 баллов «Штутгарт» в этом чемпионате заработал на выезде, выиграв только раз при трех ничьих и трех фиаско.

В первом круге «швабы» дома выиграли 5:1, а вот на поле «Гройтер Фюрт» последние две игры выиграли хозяева.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.04, победа «Гройтер Фюрт» — 3.70, ничья — 3.74.

Оба коллектива в данном поединке будут рассчитывать на очки, поэтому внимательно должны сыграть у своих ворот, что должно сказаться на результативности встречи.