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    Коллективы из низов выдадут нерезультативный матч

    «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт»
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    «Гройтер Фюрт»
    В субботу, 8 января, в 18-м туре Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле примет «Штутгарт». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч Гройтер Фюрт — Штутгарт

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  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт», который только поднялся из второй Бунделиги, похоже, что туда и вернется. Первый круг коллектив завершил на последнем месте, набрав всего пять баллов и отстает от безопасной строки на 13 пунктов.

    «Клеверные» за всю турнирную дистанцию смогли добыть лишь одну победу, обыграв в середине декабря на своем поле берлинский «Унион» со счетом 1:0. Еще две встречи они свели вничью и 14 раз проиграли.

    Завершил аутсайдер 2021 годе домашней мировой с «Аугсбургом», сыграв 0:0, а туром ранее он потерпел разгромное фиаско в Дортмунде от местной «Боруссии» — 0:3.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Все свои зачетные пункты «Гройтер Фюрт» заработал в родных стенах, а на выезде он проиграл все девять встреч с общим счетом 6:34.

    «Штутгарт»

    «Штутгарту» предстоит вести борьбу за выживание. После первого круга коллектив с 17 баллами находится на 16 месте, опережая зону прямого вылета всего лишь на балл.

    «Швабы» в этом первенстве выступают крайне неровно и две победы подряд не одерживали никогда, вот серия из поражений у них была — они уступали в трех встречах подряд.

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  • 05/01/2022

    • К данной игре «автозаводцы» подходят после гостевого фиаско от «Кельна» 0:1, а ранее они дома потерпели разгром от «Баварии» 0:5, перед этим же у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и раз сыграли вничью.

    Всего лишь шесть из 17 баллов «Штутгарт» в этом чемпионате заработал на выезде, выиграв только раз при трех ничьих и трех фиаско.

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    В первом круге «швабы» дома выиграли 5:1, а вот на поле «Гройтер Фюрт» последние две игры выиграли хозяева.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.04, победа «Гройтер Фюрт» — 3.70, ничья — 3.74.

    Оба коллектива в данном поединке будут рассчитывать на очки, поэтому внимательно должны сыграть у своих ворот, что должно сказаться на результативности встречи.

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    «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Коллективы из низов выдадут нерезультативный матч
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