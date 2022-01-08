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    Поправит ли «Галатасарай» свои турнирные дела?

    «Галатасарай» — «Гиресунспор». Прогноз (к. 2.45) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Гиресунспор»
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    «Галатасарай» идет на 10-м месте
    «Галатасарай» сыграет на своем поле против «Гиресунспора» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 8 января, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» занимает всего лишь 10-е место в таблице турецкой Суперлиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 19 баллов.

    До прошлого тура у команды Фатиха Терима была безвыигрышная серия в чемпионате, которая составила семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

    Она прервалась в домашнем поединке с «Антальяспором» (2:0), благодаря чему коллектив с 12-й позиции переместился в верхнюю половину таблицы.

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    2021 год клуб завершил поражением и вылетом из Кубка Турции, где уступил в серии пенальти «Денизлиспору» (3:3).

    «Гиресунспор»

    «Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент борется за выживание, набрав 22 очка.

    «Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

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    • На сегодня у них лишь пять побед. Одна из этих виктория состоялась в 17 декабря в домашнем поединке против «Алтая» (3:1).

    С тех пор коллектив не только не знает успеха, но и ничьих, уступив в трех матчах кряду — «Истанбулу» (1:3), «Хатайспору» (0:1) и «Антальяспору» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставки — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.

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    «Галатасарай» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Поправит ли «Галатасарай» свои турнирные дела?
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