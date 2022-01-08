«Галатасарай» сыграет на своем поле против «Гиресунспора» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 8 января, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает всего лишь 10-е место в таблице турецкой Суперлиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 19 баллов.

До прошлого тура у команды Фатиха Терима была безвыигрышная серия в чемпионате, которая составила семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

Она прервалась в домашнем поединке с «Антальяспором» (2:0), благодаря чему коллектив с 12-й позиции переместился в верхнюю половину таблицы.

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2021 год клуб завершил поражением и вылетом из Кубка Турции, где уступил в серии пенальти «Денизлиспору» (3:3).

«Гиресунспор»

«Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент борется за выживание, набрав 22 очка.

«Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

На сегодня у них лишь пять побед. Одна из этих виктория состоялась в 17 декабря в домашнем поединке против «Алтая» (3:1).

С тех пор коллектив не только не знает успеха, но и ничьих, уступив в трех матчах кряду — «Истанбулу» (1:3), «Хатайспору» (0:1) и «Антальяспору» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставки — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.