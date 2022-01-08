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    Сможет ли «Боруссия» выиграть на поле «Айнтрахта»?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.53) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
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    В восьми гостевых матчах Бундеслиги «Боруссия» одержала только три победы и потерпела четыре поражения
    Дортмундская «Боруссия» сыграет против «Айнтрахта» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Боруссия Д

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 17-ти туров, в которых набрал 27 очков.

    Команда Оливера Гласнера не очень удачно стартовала, но потом набрала очень приличный ход. В восьми предыдущих турах «Айнтрахт» потерпел только одно поражение.

    При этом в шести случаях на этом отрезке «Айнтрахт» выиграл. В декабре клуб из Франкфурта одержал победы над «Байером» (5:2), «Боруссией» Менхенгладбах (3:2) и «Майнцем» (1:0).

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    Кроме того, «Айнтрахт» проиграл только в одном домашнем матче. А еще команда Гласнера умудрилась выиграть на поле «Баварии» (2:1).

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» тем временем набрала 34 очка и занимает второе место после 17-ти сыгранных матчей. Впереди еще половина дистанции, но уже сейчас очевидно, что «Дортмунд» вряд ли помешает «Баварии» выиграть очередной титул. Отставание от лидера составляет уже девять очков.

    Минувший год «Боруссия» завершила гостевым поражением от берлинской «Герты» (2:3).

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    • Кроме того, в декабре команда Марко Розе сыграла вничью с откровенно слабым «Бохумом» (1:1).

    В восьми гостевых матчах Бундеслиги «Боруссия» одержала только три победы и потерпела четыре поражения. С такими результатами соперничать с «Баварией» будет сложно.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Боруссии» — за 2.07.

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    В первом круге «Дортмунд» разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:2. Но теперь у «Боруссии», скорее всего, будут проблемы. Дома «Айнтрахт» вполне может отобрать очки даже у такого соперника.

    Ставка — победа «Айнтрахта» с форой (0) за 2.53.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Айнтрахта» больше 1,5 за 2.28.

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» выиграть на поле «Айнтрахта»?
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