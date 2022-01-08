«Бёрнли» на своём поле сыграет против «Хаддерсфилда» в 1/32 Кубка ФА. Матч состоится 8 января, начало 15:30 (мск). «Бёрнли» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бёрнли»

«Бёрнли» ведет борьбу за выживание в чемпионате Англии. На данный момент, после 17-ти сыгранных матчей они занимают 18-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 11 очков.

В Премьер-лиге «Бёрнли» не может одержать победу уже 7 матчей подряд. Последний раз они смогли справиться с «Брентфордом» (3:1) — это было в 10-м туре и стало единственной победой в сезоне.

Прошлые два тура «Бёрнли» проиграл с одинаковым счётом 3:1 — «Лидсу» и «Манчестер Юнайтед». За тур до этого в матче с «Вест Хэмом» команды так и не смогли определить сильнейшего закончив игру — 0:0.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» представляет Чемпионшип. Не исключено, что в следующем сезоне команда будет выступать в АПЛ. На данный момент они располагаются на 6-м месте набрав 40 очков.

У «Хаддерсфилда» результаты проведенных встреч более оптимистичные. Команда проводит беспроигрышную серию уже 6 матчей подряд. Последний раз проиграли они в матче 20-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» (1:2).

В прошлом туре «Хаддерсфилд» встречался с «Блэкберном»и команды разошлись миром — 0:0. А до этого они забрали по 3 очка у «Ноттингема» (0:1), «Блэкпула» (3:2) и «Бристоль Сити» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Бёрнли» можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Хаддерсфилда» — за 5.20.

Прогноз — Очень неоднозначный поединок. Встречается представитель АПЛ, который показывает очень плохие результаты и представитель Чемпионшипа, который наоборот демонстрирует хорошую игру. Единственное, что есть общее — команды одинаково много забивают и пропускают, поэтому ожидается результативный матч.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.