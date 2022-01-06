«Райо Махадаонда» на своём поле сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 1/16 кубка Испании. Матч состоится 6 января, начало — 23:30 (мск). «Райо Махадаонда» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Махадаонда»

«Райо Махадаонда» в первом дивизионе Испании занимает 6-е место турнирной таблицы набрав 27 очков после 16-ти игр.

За последние 10 матчей во всех турнирах эта команда показывала неплохие результаты, таким образом в их активе: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

В кубке Испании «Райо Махадаонда» без проблем справились с «Эльденсе» и «Малагой» — оба матча завершились с одинаковым счётом 1:0 в пользу «Райо».

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По статистике в домашних матчах «Райо Махадаонда» забивает максимум 1 мяч, а вот пропускает минимум 2.

«Атлетико»

«Атлетико» является одним из фаворитов Примеры в нынешнем сезоне. После 19-ти сыгранных матчей они занимают 4-е место с 32-я очками — это лишь на 1 очко меньше от «Бетиса», который находится на 3-м месте.

За последние 10 игр во всех турнирах мадридцы показывали нестабильную игру, как итог: 4 победы, 5 поражений и 1 ничья.

В чемпионате Испании только прошлый тур оказался удачным для «Атлетико», они наконец-то смогли одержать победу над «Райо Вальекано» (2:0), а перед этим три тура подряд они терпели поражения от «Гранады» (2:1), «Севильи» (2:1) и «Реал Мадрида» (2:0).

По статистике на выездных матчах, особенно с таким лёгким соперником мадридцы забивают в среднем 3-4 гола в ворота оппонентов.

Прогноз и ставка

На победу «Райо Махадаонда» можно поставить за 15.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Атлетико» — за 1.20.

Прогноз — Это будет встреча двух команд, которые очень не равны в своих силах и классе. «Атлетико» явный фаворит этой встречи, который после небольшого спада захочет реабилитироваться и показать результативную игру.

Ставка — Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2.5 за 2.26.