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    Лёгкий проход для «Атлетико»

    «Райо Махадаонда» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, кубок Испании, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Махадаонда» — «Атлетико»
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    Маркос Льоренте
    «Райо Махадаонда» на своём поле сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 1/16 кубка Испании. Матч состоится 6 января, начало — 23:30 (мск). «Райо Махадаонда» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Райо Махадаонда»

    «Райо Махадаонда» в первом дивизионе Испании занимает 6-е место турнирной таблицы набрав 27 очков после 16-ти игр.

    За последние 10 матчей во всех турнирах эта команда показывала неплохие результаты, таким образом в их активе: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

    В кубке Испании «Райо Махадаонда» без проблем справились с «Эльденсе» и «Малагой» — оба матча завершились с одинаковым счётом 1:0 в пользу «Райо».

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    По статистике в домашних матчах «Райо Махадаонда» забивает максимум 1 мяч, а вот пропускает минимум 2.

    «Атлетико»

    «Атлетико» является одним из фаворитов Примеры в нынешнем сезоне. После 19-ти сыгранных матчей они занимают 4-е место с 32-я очками — это лишь на 1 очко меньше от «Бетиса», который находится на 3-м месте.

    За последние 10 игр во всех турнирах мадридцы показывали нестабильную игру, как итог: 4 победы, 5 поражений и 1 ничья.

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    • В чемпионате Испании только прошлый тур оказался удачным для «Атлетико», они наконец-то смогли одержать победу над «Райо Вальекано» (2:0), а перед этим три тура подряд они терпели поражения от «Гранады» (2:1), «Севильи» (2:1) и «Реал Мадрида» (2:0).

    По статистике на выездных матчах, особенно с таким лёгким соперником мадридцы забивают в среднем 3-4 гола в ворота оппонентов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Махадаонда» можно поставить за 15.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Атлетико» — за 1.20.

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    Прогноз — Это будет встреча двух команд, которые очень не равны в своих силах и классе. «Атлетико» явный фаворит этой встречи, который после небольшого спада захочет реабилитироваться и показать результативную игру.

    Ставка — Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2.5 за 2.26.

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    «Райо Махадаонда» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Лёгкий проход для «Атлетико»
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