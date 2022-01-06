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    Римляне дома разберутся с тосканцами

    «Лацио» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Эмполи»
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    Чиро Иммобиле
    В четверг, 6 января, в 20-м туре Серии А «Лацио» в Риме на Олимпийском стадионе сыграет против «Эмполи». Стартовый свисток к данной встрече прозвучит в 16:30 по мск. «Лацио» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Лацио — Эмполи

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  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав 31 балл. От четвертого места он уже отстает на семь баллов.

    Римляне в чемпионате в девяти встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. Коллектив смог забить 39 мячей, но и пропустил очень много — 34 гола.

    Перед уходом на перерыв «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» и на выезде «Венецию» (оба раза по 3:1), а ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Отметим, что столичные пропускали в своих семи последних встречах чемпионата.

    Календарь и таблица Серии А

    20 из 31 балла «Лацио» заработал на своем поле, шесть раз победив, дважды расписав мировые и потерпев только одно фиаско.

    «Эмполи»

    Первый круг «Эмполи» завершил на девятой позиции в турнирной таблице. В 19 играх коллектив набрал 27 баллов и отстает на пять баллов от шестой еврокубковой строки.

    «Синие» в данном первенстве по восемь раз побеждали и проигрывали а также три поединка завершили вничью. Забить им удалось 30 голов, пропустили же они на четыре мяча больше.

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    • В своей последней проведенной игре тосканцы проиграли на своем поле «Милану» со счетом 2:4. Этой неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза победили.

    В гостях «Эмполи» в этом чемпионате набрал даже больше, чем дома (17 из 27). Коллектив добился пяти викторий, а также по два раза уступал и играл вничью.

    Отметим, что «Лацио» обыграл «Эмполи» в последних шести очных встречах. В первом круге римляне победили 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Эмполи» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.58.

    И хотя коллективы являются соседями по турнирке, но римляне дома наверняка уверенно обыграют тосканцев, которых в последнее время только побеждали. В общем, наш прогноз — П1 с форой (-1).

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    «Лацио» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Римляне дома разберутся с тосканцами
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