В четверг, 6 января, в 20-м туре Серии А «Лацио» в Риме на Олимпийском стадионе сыграет против «Эмполи». Стартовый свисток к данной встрече прозвучит в 16:30 по мск. «Лацио» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав 31 балл. От четвертого места он уже отстает на семь баллов.

Римляне в чемпионате в девяти встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. Коллектив смог забить 39 мячей, но и пропустил очень много — 34 гола.

Перед уходом на перерыв «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» и на выезде «Венецию» (оба раза по 3:1), а ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Отметим, что столичные пропускали в своих семи последних встречах чемпионата.

Календарь и таблица Серии А

20 из 31 балла «Лацио» заработал на своем поле, шесть раз победив, дважды расписав мировые и потерпев только одно фиаско.

«Эмполи»

Первый круг «Эмполи» завершил на девятой позиции в турнирной таблице. В 19 играх коллектив набрал 27 баллов и отстает на пять баллов от шестой еврокубковой строки.

«Синие» в данном первенстве по восемь раз побеждали и проигрывали а также три поединка завершили вничью. Забить им удалось 30 голов, пропустили же они на четыре мяча больше.

В своей последней проведенной игре тосканцы проиграли на своем поле «Милану» со счетом 2:4. Этой неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза победили.

В гостях «Эмполи» в этом чемпионате набрал даже больше, чем дома (17 из 27). Коллектив добился пяти викторий, а также по два раза уступал и играл вничью.

Отметим, что «Лацио» обыграл «Эмполи» в последних шести очных встречах. В первом круге римляне победили 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.63.

На викторию «Эмполи» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.58.

И хотя коллективы являются соседями по турнирке, но римляне дома наверняка уверенно обыграют тосканцев, которых в последнее время только побеждали. В общем, наш прогноз — П1 с форой (-1).