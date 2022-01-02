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    «Дрозды» дома одолеют «синих птиц»

    «Вест Бромвич» — «Кардифф». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Чемпионат Англии, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Кардифф»
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    Конор Таунсенд
    2 января в рамках 26-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромвич» дома сыграет против «Кардиффа». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич», вылетевший в прошлом году из АПЛ, планирует сходу туда вернуться. Сейчас он идет с 41 очком на четвертой строке, уступая четыре пункта второй позиции.

    В своей последней проведенной игре первенства «дрозды» проиграли на выезде «Дерби Каунти» со счетом 0:1. Перед этим у них была 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

    В этот период коллектив три поединка завершил мировыми результатами и добился двух викторий, обе которые были над командами из второй части турнирной таблицы.

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    В родных стенах в данном розыгрыше Чемпионшипа «Вест Бромвич» еще не знал горечи поражений, выиграв семь встреч при четырех ничьих.

    «Кардифф»

    «Кардифф» же ведет борьбу за сохранение прописки. Сейчас он с 22 очками занимает 20 место в турнирной таблице, но зона вылета находится на расстоянии трех пунктов.

    После удачной ноябрьской серии, где «синие птицы» выиграли три поединка из четырех проведенных, в декабре они выиграть не могут, проведя за это время три матча.

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    • В этот период валлийцы расписали одну мировую и дважды проиграли. Одна из этих неудач случилась пару дней тому назад на выезде от лидирующего «Борнмута» со счетом 0:3.

    Вне родных стен «Кардифф» в этом первенстве выступает лучше, чем дома, набрав 15 баллов из 22. Коллектив выиграл четыре раза при трех ничьих и пяти фиаско.

    В первом круге этого первенства «Вест Бромвич» разгромил «Кардифф» на его поле со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.14.

    В этом поединке прогнозируем уверенную викторию хозяев поля над командой, рискующей понизиться в классе.

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    «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Дрозды» дома одолеют «синих птиц»
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