2 января в рамках 26-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромвич» дома сыграет против «Кардиффа». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич», вылетевший в прошлом году из АПЛ, планирует сходу туда вернуться. Сейчас он идет с 41 очком на четвертой строке, уступая четыре пункта второй позиции.

В своей последней проведенной игре первенства «дрозды» проиграли на выезде «Дерби Каунти» со счетом 0:1. Перед этим у них была 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны.

В этот период коллектив три поединка завершил мировыми результатами и добился двух викторий, обе которые были над командами из второй части турнирной таблицы.

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В родных стенах в данном розыгрыше Чемпионшипа «Вест Бромвич» еще не знал горечи поражений, выиграв семь встреч при четырех ничьих.

«Кардифф»

«Кардифф» же ведет борьбу за сохранение прописки. Сейчас он с 22 очками занимает 20 место в турнирной таблице, но зона вылета находится на расстоянии трех пунктов.

После удачной ноябрьской серии, где «синие птицы» выиграли три поединка из четырех проведенных, в декабре они выиграть не могут, проведя за это время три матча.

В этот период валлийцы расписали одну мировую и дважды проиграли. Одна из этих неудач случилась пару дней тому назад на выезде от лидирующего «Борнмута» со счетом 0:3.

Вне родных стен «Кардифф» в этом первенстве выступает лучше, чем дома, набрав 15 баллов из 22. Коллектив выиграл четыре раза при трех ничьих и пяти фиаско.

В первом круге этого первенства «Вест Бромвич» разгромил «Кардифф» на его поле со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.60.

На викторию «Кардиффа» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.14.

В этом поединке прогнозируем уверенную викторию хозяев поля над командой, рискующей понизиться в классе.