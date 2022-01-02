Коэффициенты на матч Бетис — Сельта
«Бетис»
«Бетис» в кои-то веки борется за высокие места. Севильцы уже третьи, и останавливаться не собираются.
А вот в минувшем туре «Бетис» проиграл. Выезд на «Сан Мамес» к «Атлетику» принес разочарование (3:2).
Вообще же «Бетис» и до этого поражения с трудом прошел в следующий раунд Кубка Испании. Скромную «Талаверу» севильцы обыграли только в овертайме (2:4).
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В матчах против «Сельты» команда в последнее время часто побеждает. Например, в четырех поединках из пяти успех сопутствовал «Бетису».
«Сельта»
Команда из Виго сейчас занимает скромное 14 место. «Сельта» забивает с заметным скрипом: 20 мячей в 18 встречах.
Интересно, что из этих 20 мячей 8 в активе у Яго Аспаса. Опытнейший форвард еще и отметился двумя ассистами.
К слову, в минувшем туре «Сельта» добыла три очка. Был уверенно обыгран «Эспаньол» (3:1), а Аспас забил один из мячей.
Причем до того «Сельта» прошла в следующую стадию Кубка Испании. Скромная «Андорра» была обыграна в овертайме (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.72, на ничью за 3.75, а на «Сельта» — за 4.75.
«Сельта» слишком зависима от формы своего лидера Аспаса.
Севильцы смотрятся монолитнее нестабильных гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» -0.75 с коэффициентом 2.00.