«Бетис» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в кои-то веки борется за высокие места. Севильцы уже третьи, и останавливаться не собираются.

А вот в минувшем туре «Бетис» проиграл. Выезд на «Сан Мамес» к «Атлетику» принес разочарование (3:2).

Вообще же «Бетис» и до этого поражения с трудом прошел в следующий раунд Кубка Испании. Скромную «Талаверу» севильцы обыграли только в овертайме (2:4).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В матчах против «Сельты» команда в последнее время часто побеждает. Например, в четырех поединках из пяти успех сопутствовал «Бетису».

«Сельта»

Команда из Виго сейчас занимает скромное 14 место. «Сельта» забивает с заметным скрипом: 20 мячей в 18 встречах.

Интересно, что из этих 20 мячей 8 в активе у Яго Аспаса. Опытнейший форвард еще и отметился двумя ассистами.

К слову, в минувшем туре «Сельта» добыла три очка. Был уверенно обыгран «Эспаньол» (3:1), а Аспас забил один из мячей.

Причем до того «Сельта» прошла в следующую стадию Кубка Испании. Скромная «Андорра» была обыграна в овертайме (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.72, на ничью за 3.75, а на «Сельта» — за 4.75.

«Бетис» выглядит мощнее соперника , к тому же традиционно обыгрывает команду из Виго.

«Сельта» слишком зависима от формы своего лидера Аспаса.

Севильцы смотрятся монолитнее нестабильных гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» -0.75 с коэффициентом 2.00.