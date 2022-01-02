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    «Бетис» не оставит шансов «Сельте»?

    «Бетис» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 2 января 2022 года

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    Хуанми
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •

    Коэффициенты на матч Бетис — Сельта

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    «Бетис»

    «Бетис» в кои-то веки борется за высокие места. Севильцы уже третьи, и останавливаться не собираются.

    А вот в минувшем туре «Бетис» проиграл. Выезд на «Сан Мамес» к «Атлетику» принес разочарование (3:2).

    Вообще же «Бетис» и до этого поражения с трудом прошел в следующий раунд Кубка Испании. Скромную «Талаверу» севильцы обыграли только в овертайме (2:4).

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    В матчах против «Сельты» команда в последнее время часто побеждает. Например, в четырех поединках из пяти успех сопутствовал «Бетису».

    «Сельта»

    Команда из Виго сейчас занимает скромное 14 место. «Сельта» забивает с заметным скрипом: 20 мячей в 18 встречах.

    Интересно, что из этих 20 мячей 8 в активе у Яго Аспаса. Опытнейший форвард еще и отметился двумя ассистами.

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    • К слову, в минувшем туре «Сельта» добыла три очка. Был уверенно обыгран «Эспаньол» (3:1), а Аспас забил один из мячей.

    Причем до того «Сельта» прошла в следующую стадию Кубка Испании. Скромная «Андорра» была обыграна в овертайме (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.72, на ничью за 3.75, а на «Сельта» — за 4.75.

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    «Бетис» выглядит мощнее соперника, к тому же традиционно обыгрывает команду из Виго.

    «Сельта» слишком зависима от формы своего лидера Аспаса.

    Севильцы смотрятся монолитнее нестабильных гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» не оставит шансов «Сельте»?
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