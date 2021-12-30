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    «Сток Сити» одержит уверенную победу

    «Сток Сити» — «Дерби Каунтри». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионшип, 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Дерби Каунтри»
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    Стивен Флетчер
    «Сток Сити» на своём поле сыграет против «Дерби Каунтри» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 30 декабря, начало — 22:45 (мск). «Сток Сити» — «Дерби Каунтри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» в этом сезоне претендует на выход в АПЛ. После сыгранного первого круга команда занимает 6 место, но на данный момент результаты у хозяев нестабильные.

    «Сток» проиграл 2 недавних тура с одинаковым счетом 0:1 «Бристолю» и «Блэкберну», потом обыграл КПР (2:0) и сыграл нулевую ничью с «Мидлсбро».

    В Чемпионшипе все 3 года «Стоку» приходилось если не бороться за выживание, то финишировали в нижней трети чемпионата. И только сейчас Майк о'Нил со своими подопечными прибавили, причем заметно.

    Команде не помогут Стивен Флетчер, Харри Суттар, Ромейн Сойерс, Ник Пауэлл и Йозеф Джон Бурсик.

    «Дерби Каунти»

    Из-за снятия 12 очков «Дерби Каунти» занимает последнее место в Чемпионшипе. Сейчас команда Руни имеет 7 очков в активе.

    Бороться за выживание все еще пытается «Дерби» — в последних турах были обыграны «Блэкпул» (1:0) и «Вест Бромвич» (1:0). А до этого были два поражения от «Бристоль Сити» (1:0) и «КПР» (1:2).

    «Дерби» не забивает более одного мяча в 11 последних выездных играх. Ситуация у гостей плачевная, поэтому им будет крайне тяжело.

    На поле не выйдут Крыстян Белик и Ли Бьюкэнэн.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сток Сити» можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Дерби Каунти» — за 5.70.

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    Прогноз — Встречаются очевидно разные команды по своему классу и уровню игры. «Сток Сити» команда, которая легко может играть в АПЛ и составить там конкуренцию, а вот «Дерби» наоборот находится сейчас в очень плохой форме. Поэтому в этом матче «Сток» одержит уверенную победу.

    Ставка — Победа «Сток Сити» с форой (-1) за 2.30.

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    «Сток Сити» — «Дерби Каунтри»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сток Сити» одержит уверенную победу
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