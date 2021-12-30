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    На «Виталити» будет мало голов?

    «Борнмут» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.91) и ставки на футбол, Чемпионшип, 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Кардифф Сити»
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    Филип Биллинг
    В поединке 25 тура Чемпионшипа состоится встреча «Борнмута» и «Кардифф Сити» на поле стадиона «Виталити». Игра назначена на 30 декабря 22:45 мск. «Борнмут» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    В прошлом туре «вишни» вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 46 очков. Все благодаря победе над КПР со счетом 1:0. При этом «Фулхэм» свой матч проиграл и теперь отстает на один пункт.

    Интересно, что до этого «Борнмут» не могу выиграть на протяжении шести матчей — 6 ничьих и 6 поражений. До победы над КПР хозяева всухую проиграли «Блэкберну» (0:2) и «Мидлсбро» (0:1).

    «Борнмут» намного лучше играет в гостях. Дома он больше пропускает. Он не уходил с поля без пропущенных голов в 3 из 4 последних встреч на «Виталити».

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    В этой встрече коллективу нужно набирать 3 очка, так как у «Фулхэма» есть игра в запасе.

    «Кардифф»

    Валлийцы находятся ближе к зоне вылета, на 20 строчке. У них 22 очка и всего одна победа в последних четырех играх.

    «Лазурные птицы» в прошлом туре разошлись миром с «Бирмингемом», сыграв с ними вничью 2:2. Ранее «Кардифф» проиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:3.

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    • В декабре гости не побеждали и последний раз им удавалось набрать полноценные 3 очка 27 ноября в матче с «Лутоном» (2:1), тем самым перебив привкус поражения от «Халла» (0:1) туром ранее.

    «Горожане» не проигрывают на выезде уже 4 тура. У них 2 победы и 2 ничьи в активе.

    Прогноз и ставка

    Победа «Борнмута» выставлена с котировкой 1.64. На победу «Кардиффа» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 5.30. На ничью дается котировка 3.95.

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    Нельзя сказать, что «Борнмут» находится в хорошей форме, но то, что команда обыграла КПР, является хорошим знаком. Она понимает, что ей нужно побеждать, дабы сохранить лидерство в таблице. Отсюда и такой низкий коэффициент. Тем более что «Кардифф» провалил первую часть сезона.

    Возможно, что нам стоит ждать тотал меньше. В 5 из 6 матчей хозяев забивалось не больше двух голов. Ставка на тотал меньше 2.5 принимается за 1.91.

    В трех играх «Борнмута» подряд забивала лишь одна команда. Вариант «обе забьют: нет» выставлен с котировкой 1.86.

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    «Борнмут» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. На «Виталити» будет мало голов?
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