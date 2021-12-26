«Ризеспор» дома сыграет против «Газиантепом» в 19-м туре турецкой Суперлиги. Встреча пройдет 26 декабря и начнется в 13:30 по мск. «Ризеспор» — «Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ризеспор»

В этом чемпионате Турции «Ризеспору» уготована борьба за выживание. Сейчас команда с 17 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего лишь на один балл.

Свои последние три встрече первенства коллектив провел очень даже удачно, набрав в них семь баллов, выиграв две игры при одном мировом исходе, который был в прошлом туре на выезде с крепким «Сивасспором» — 1:1.

Обыграть же в этот период удалось на своем поле соседей по турнирке «Йени Малатьяспор» 1:0 и «Гезтепе» 3:1. До этого команда уступила в трех поединках при одном выигрыше.

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Примечательно, что 16 из 17 баллов «Ризеспор» заработал как раз на своей территории, победив пять раз при одной ничьей и трех фиаско.

«Газиантеп»

С 25 зачетными пунктами «Газиантеп» разместился в середине турнирной таблицы Суперлиги. Сейчас он идет на 11 позиции, отставая на четыре балла от четвертой строки.

В отрезке последних пяти встреч первенства «красно-черные» смогли разжиться десятью очками, трижды выиграв, а также по разу уступив и сыграв вничью.

Стоит отметить, что все эти виктории в этот период были домашними, а вот на выезде был заработан только балл. В своей последней проведенной игре коллектив на своем поле одолел «Аланьяспор» 2:1.

Гостевая же статистика у «Газиантепа» в этом чемпионате просто удручающая. Он не выиграл ни одного поденка из девяти, дважды расписав мировые при семи фиаско.

В минувшем сезоне «Ризеспор» дважды справился с «Газиантепом» — 3:0 дома и 5:4 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Газиантепа» предлагают — 2.59.

На викторию «Ризеспора» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.62.

Учитывая то, как «Газиантеп» ужасно выступает в гостях, а «Ризеспор» очень силен дома, то в этой игре мы ставим на викторию хозяев.