«Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле против «Блэкпула» в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

В прошлом туре «Хаддерсфилд» прервал серию из четырех матчей без побед, выиграв на выезде у «Бристоль Сити» (3:2).

Перед этим же были два поражения и две ничьи. Интересно, что на этом отрезке команда Карлоса Карберана не смогла забить только в одной игре.

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«Хаддерсфилд» потерпел только одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Блэкпул»

«Блэкпул» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 23-х матчах 30 очков.

«Блэкпул» ранее тоже прервал неудачную серию, которая, правда, составляла семь матчей, включая четыре поражения.

Команда Нил Критчли одержала волевую победу над «Питерборо» (3:1), забив решающие голы незадолго до финального свистка.

«Блэкпул» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Хаддерсфилд» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Блэкпула» — за 3.44.

В сентябре «Хаддерсфилд» выиграл на поле «Блэкпула» со счетом 3:0, и есть подозрение, что гости не смогут взять реванш. На выезде «Блэкпул» играет не так убедительно, как на своем поле.

Ставка — победа «Хаддерсфилда» за 2.20.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Хаддерсфилда» больше 1,5 за 2.38.