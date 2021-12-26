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    Очередное поражение «Бэйцзин Гоань»?

    «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Суперлига, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань»
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    Седрик Бакамбу
    «Гуанчжоу» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 19-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу»

    «Гуанчжоу» сейчас занимает 2 место. Отставание от лидера Суперлиги «Шаньдун Тайшань» составляет 10 пунктов.

    В минувшем туре «Гуанчжоу» потерял очки. Дома команда не сумела переиграть «Шанхай Порт», расписав сухую ничью.

    Причем «Гуанчжоу» не пропускает уже в двух матчах к ряду. Впрочем, с результативностью все прекрасно: у команды лучшая атака в лиге (42 гола).

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    Две недели назад «Гуанчжоу» минимально уступил «Бэйцзин Гоань». Вообще же, из пяти последних очных поединков соперники дважды обменялись победами.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Сейчас «Бэйцзин Гоань» находится на скромной шестой позиции в Суперлиги.

    У команды весьма скромные показатели. При весьма высоких амбициях «Бэйцзин Гоань» едва ли поднимется выше пятого места.

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    • К слову, в минувшем туре «Бэйцзин Гоань» не смог добыть нужную викторию. Дома команда добилась лишь паритета с «Шеньчжэнем» (2:2).

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. Пропущено 25 мячей в 18 матчах, притом, что забито только 23.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.06, на ничью за 3.56, а на «Бэйцзин Гоань» — за 3.16.

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    «Гуанчжоу» имеет лучшую атаку в лиге.

    «Бэйцзин Гоань» имеет заметные трудности в обороне.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.06.

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    «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Очередное поражение «Бэйцзин Гоань»?
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