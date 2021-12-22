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    Сможет ли «Монпелье» выиграть у «Анже»?

    «Монпелье» — «Анже». Прогноз (к. 3.28) и ставки на чемпионат Франции 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Анже»
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    В девяти матчах на своем поле «Монпелье» потерпел только два поражения
    «Монпелье» сыграет на своем поле против «Анже» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монпелье»

    «Монпелье» находится на пятом месте в таблице Лиги 1 после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    Победная серия «Монпелье» в чемпионате составляет три матча. Ранее в декабре команда Оливье Даль'Ольо выиграла у «Метца», «Клермона» и «Бреста», забив в общей сложности восемь мячей.

    При этом интересно, что «Монпелье» выиграл шесть из десяти предыдущих матчей в Лиге 1.

    В девяти матчах на своем поле «Монпелье» потерпел только два поражения.

    «Анже»

    «Анже» тем временем занимает девятую строчку, набрав в 18-ти матчах 25 очков.

    «Анже» — крепкий середняк, который вряд ли попадет в еврокубки, но при этом без проблем обеспечит себе место в элите как минимум на еще один сезон.

    В прошлом туре «Анже» проиграл дома «Клермону», но перед этим ему удалось одержать гостевую победу над «Реймсом».

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    И самое главное: «Анже» проиграл только один из девяти матчей на выезде. При этом в шести случаях была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    На «Монпелье» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Анже» — за 3.52.

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    Три из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. И есть подозрение, что «Монпелье» и «Анже» не расстроятся, если такой же исход будет и в предстоящей игре.

    Ставка — ничья за 3.28.

    У «Анже» есть отличная стратегия для гостевых матчей, поэтому вполне вероятно, что «Монпелье» так и не удастся пробить эту стену.

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    «Монпелье» — «Анже»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монпелье» выиграть у «Анже»?
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