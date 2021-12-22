«Монпелье» сыграет на своем поле против «Анже» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» находится на пятом месте в таблице Лиги 1 после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

Победная серия «Монпелье» в чемпионате составляет три матча. Ранее в декабре команда Оливье Даль'Ольо выиграла у «Метца», «Клермона» и «Бреста», забив в общей сложности восемь мячей.

При этом интересно, что «Монпелье» выиграл шесть из десяти предыдущих матчей в Лиге 1.

В девяти матчах на своем поле «Монпелье» потерпел только два поражения.

«Анже»

«Анже» тем временем занимает девятую строчку, набрав в 18-ти матчах 25 очков.

«Анже» — крепкий середняк, который вряд ли попадет в еврокубки, но при этом без проблем обеспечит себе место в элите как минимум на еще один сезон.

В прошлом туре «Анже» проиграл дома «Клермону», но перед этим ему удалось одержать гостевую победу над «Реймсом».

Все прогнозы на Лигу 1

И самое главное: «Анже» проиграл только один из девяти матчей на выезде. При этом в шести случаях была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

На «Монпелье» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Анже» — за 3.52.

Три из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. И есть подозрение, что «Монпелье» и «Анже» не расстроятся, если такой же исход будет и в предстоящей игре.

Ставка — ничья за 3.28.

У «Анже» есть отличная стратегия для гостевых матчей, поэтому вполне вероятно, что «Монпелье» так и не удастся пробить эту стену.