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    «Милан» одержит победу в этом матче

    «Эмполи» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2021 года

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    Тео Эрнандес
    «Эмполи» сыграет на своём поле с «Миланом» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 22 декабря, начало — 22:45 (мск). «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Эмполи — Милан

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 9-ю строчку в таблице Серии А с 27 баллами. У «синих» — 8 выигрышей, 3 ничьи и 7 поражений.

    В 6-ти матчах подряд коллектив не проигрывает — 5-ть туров чемпионата + кубковый поединок. Причем не стесняется скромный «Эмполи» отбирать по три полноценных балла и у таких соперников как — Наполи (0:1) и Фиорентина (2:1).

    «Эмполи» пропускал от «Милана» в последних 8-ми очных встречах кряду.

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    Не сыграет в этом матче Эммануэль Эконг.

    «Милан»

    «Милан» находится на 3-м месте в чемпионате Италии с 39 очками после 18 игр. У «россонери» — 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

    «Милан» не может победить 3 встречи подряд во всех турнирах. Домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) привело к вылету команды Пиоли из Лиги чемпионов, после чего последовала ничья с «Удинезе» (1:1). А в прошлом туре «россонери» на своем поле потерпели минимальное поражение от конкурента по чемпионской гонке — «Наполи» (0:1).

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    • Из 5-ти последних матчей на выезде «Милан» одержал 3 победы, 1 поражение и 1 ничья.

    В этом матче команде не помогут такие игроки — Давиде Калабрия, Симон Кьер, Алессандро Пиццари, Анте Ребич и Тео Эрнандес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 1.80, победа «Эмполи» — 4.50, ничья — 3.90.

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    Прогноз — Чтобы взять победу, «Милану» нужно проявить свои лучшие качества. И такая задача коллективу Пиоли вполне по плечу. «Красно-черные» сыграют с позиции доминанта пары, и добиться долгожданного успеха смогут.

    Ставка — Победа «Милана» за 1.80.

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    «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» одержит победу в этом матче
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