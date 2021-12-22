«Эмполи» сыграет на своём поле с «Миланом» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт 22 декабря, начало — 22:45 (мск). «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 9-ю строчку в таблице Серии А с 27 баллами. У «синих» — 8 выигрышей, 3 ничьи и 7 поражений.

В 6-ти матчах подряд коллектив не проигрывает — 5-ть туров чемпионата + кубковый поединок. Причем не стесняется скромный «Эмполи» отбирать по три полноценных балла и у таких соперников как — Наполи (0:1) и Фиорентина (2:1).

«Эмполи» пропускал от «Милана» в последних 8-ми очных встречах кряду.

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Не сыграет в этом матче Эммануэль Эконг.

«Милан»

«Милан» находится на 3-м месте в чемпионате Италии с 39 очками после 18 игр. У «россонери» — 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

«Милан» не может победить 3 встречи подряд во всех турнирах. Домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) привело к вылету команды Пиоли из Лиги чемпионов, после чего последовала ничья с «Удинезе» (1:1). А в прошлом туре «россонери» на своем поле потерпели минимальное поражение от конкурента по чемпионской гонке — «Наполи» (0:1).

Из 5-ти последних матчей на выезде «Милан» одержал 3 победы, 1 поражение и 1 ничья.

В этом матче команде не помогут такие игроки — Давиде Калабрия, Симон Кьер, Алессандро Пиццари, Анте Ребич и Тео Эрнандес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 1.80, победа «Эмполи» — 4.50, ничья — 3.90.

Прогноз — Чтобы взять победу, «Милану» нужно проявить свои лучшие качества. И такая задача коллективу Пиоли вполне по плечу. «Красно-черные» сыграют с позиции доминанта пары, и добиться долгожданного успеха смогут.

Ставка — Победа «Милана» за 1.80.